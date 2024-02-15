Воробьёв: снег в Подмосковье чистят 18 тысяч специалистов и 3,5 тысячи машин

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Циклон накрыл нас ночью и продолжается до сих пор. Такое количество снега заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Все наши силы мобилизованы – муниципальная и региональная техника. На дорогах работают свыше 18 тысяч специалистов и более 1,5 тысяч единиц техники. Круглосуточно будем делать всё, чтобы дороги были чистыми», – сказал губернатор в видеоролике на своём телеграм-канале.По словам Воробьёва, работают и федеральные службы, поскольку по территории Московской области проходит большое количество федеральных вылетных трас.
«Это большая и сложная работа, которую мы сопровождаем. Особая нагрузка – на коммунальные службы муниципалитетов, потому что всё, что касается крыльца, двора, межквартальных проездов, требует особого внимания для того, чтобы было движение автотранспорта, а коммунальные службы могли решать свои задачи. Такие циклоны приносят заметное неудобство, но работу мы знаем, силы и средства есть. Уверен, что справимся», – заявил глава региона.Он добавил, что к уборке снега в Подмосковье также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, а также 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники.
На особый контроль взята очистка проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля Московскую область накрыл мощный снегопад. В регионе уже выпало более трети месячной нормы осадков.
Читайте также:
На уборку снега во дворах Подмосковья вышли более 18 тысяч человек
Дорожные службы Подмосковья в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада
К уборке снега на улицах Лобни привлечены более 280 дворников и 85 машин