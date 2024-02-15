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Воробьёв: снег в Подмосковье чистят 18 тысяч специалистов и 3,5 тысячи машин

15 февраля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи единиц спецтехники убирают дворы и общественные территории Подмосковья. 2 тысячи машин очищают дороги региона на фоне сильного снегопада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Циклон накрыл нас ночью и продолжается до сих пор. Такое количество снега заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Все наши силы мобилизованы – муниципальная и региональная техника. На дорогах работают свыше 18 тысяч специалистов и более 1,5 тысяч единиц техники. Круглосуточно будем делать всё, чтобы дороги были чистыми», – сказал губернатор в видеоролике на своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, работают и федеральные службы, поскольку по территории Московской области проходит большое количество федеральных вылетных трас.

«Это большая и сложная работа, которую мы сопровождаем. Особая нагрузка – на коммунальные службы муниципалитетов, потому что всё, что касается крыльца, двора, межквартальных проездов, требует особого внимания для того, чтобы было движение автотранспорта, а коммунальные службы могли решать свои задачи. Такие циклоны приносят заметное неудобство, но работу мы знаем, силы и средства есть. Уверен, что справимся», – заявил глава региона.
Он добавил, что к уборке снега в Подмосковье также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, а также 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники.

На особый контроль взята очистка проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля Московскую область накрыл мощный снегопад. В регионе уже выпало более трети месячной нормы осадков.

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#снегопад
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#коммунальные службы
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Участникам конкурса «Мастера гостеприимства» стали около 1,5 тыс жителей Подмосковья
15 февраля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Заявки на участие в новом сезоне главного туристического конкурса России «Мастера гостеприимства» подали почти полторы тысячи жителей Московской области — почти столько же, сколь за все три предыдущих сезона, сообщает пресс-служба конкурса.
«В четвертом сезоне проекта свои силы решили попробовать 1480 специалистов из Подмосковья. Участниками первых трех сезонов стали 1528 жителей Московской области, 31 представитель региона вышел в финал и шесть стали победителями конкурса», — отмечается в сообщении.
В этом году представители Подмосковья будут участвовать в двух номинациях: «Прорывные идеи туризма» и «Менеджеры индустрии гостеприимства». Конкурсанты должны будут пройти несколько этапов: дистанционный, который будут проводиться в феврале и марте, очные полуфиналы в апреле и мае и финал в сентябре.

Туристический конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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#мастера гостеприимства
#конкурс
#туризм
#московская область
#подмосковье
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В Германии выявили более тысячи фальшивых украинцев, получающих пособие
Digi24: в Германии румыны притворялись украинскими беженцами ради пособий
15 февраля 2024, 15:43

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Германии задержали несколько десятков граждан Румынии, которые выдавали себя за украинских беженцев, чтобы получать жилье и пособия. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
«Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время», — говорится в сообщении.

Их смогли разоблачить волонтеры, которые заметили, что «беженцы» не говорят на украинском языке. Тогда в Германии начали расследование, в ходе которого выяснилось, что только на юго-западе страны более 1,3 тысяч человек выдавали себя за украинцев.

Всего, по данным СМИ, сейчас в Германии проживает порядка 1,2 миллиона граждан Украины.

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#беженцы
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На уборку снега во дворах Подмосковья вышли более 18 тысяч человек
15 февраля 2024, 15:39

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 18 тысяч человек убирают снег во дворах и на общественных территориях Московской области, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«Мощный снегопад обрушился на столичный регион, в некоторых районах области менее чем за сутки выпало до 14 сантиметров снега. Коммунальщики с 5 утра ликвидируют последствия стихии, в работах задействовано более 18 тысяч человек, используется более полутора тысяч единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Для работ по уборке снега городские округа дополнительно привлекли 2,3 тыс. сотрудников различных предприятий, а также 353 машины для сбора, погрузки и вывоза снега. На особом контроле работы по расчистке проезда к контейнерным площадкам, чтобы непогода не стала причиной появления мусорных навалов.

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#снегопад
#уборка
#густ мо
#подмосковье
#московская область
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Мединский предложил обществу «Знание» скопировать «Википедию» для российского портала
Мединский предложил скопировать «Википедию» для портала «Знание. Вики»
15 февраля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Выступая на заседании российского общества «Знание» помощник президента РФ Владимир Мединский предложил попросту скопировать «Википедию» для портала «Знание. Вики», чтобы «не плодить сущности».
Он отметил, что российский портал содержит всего 22 тысячи статей, а в «Википедии», неоднократно оштрафованной за размещение тенденциозных статей о спецоперации, их более 70 миллионов.

«Мне кажется, сейчас не время созидать новый контент с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и все», — сказал Мединский.

Помощник президента подчеркнул, что 99% статей в «Википедии» не вредны по контенту и даже интересны. Можно также использовать для портала «Знание. Вики» наработки «Истории.рф» — там десятки тысяч полезных исторических статей. Стоит использовать накопленный опыт вместо того, чтобы плодить сущности, как говорят философы, заключил Мединский.

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#портал
#рф
#история
#общество
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В Подмосковье приставы за год взыскали с алиментщиков почти 3 млрд рублей
15 февраля 2024, 15:14

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Около 2,9 млрд рублей взыскали судебные приставы Московской области с неплательщиков алиментов в 2023 году, сообщает пресс-служба Главного управления ФСПП России по Подмосковью.
«Благодаря мерам принудительного исполнения судебные приставы в 2023 году взыскали алиментов на сумму свыше 2 млрд 884 млн рублей, что на 447 млн рублей больше, чем в 2022 году. В целом доля исполнительных производств на получение алиментов составила 92,47% от всего объёма работ», — сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.
Он добавил, что всего за минувший год взыскателям перечислили около 43 с половиной миллиардов рублей, что на 19,4 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, за минувший год по обращениям военнослужащих и их родственников было приостановлено 7 тысяч 974 исполнительных производства по взысканию долгов на общую сумму 1,66 млрд рублей.

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#алименты
#приставы
#подмосковье
#московская область
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Милонов предложил грамотное использование ИИ в дейтинг-приложениях
15 февраля 2024, 15:07

Фото: istockphoto.com/Artsanova

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что искусственный интеллект может использоваться в приложениях для знакомств для исключения в дейтинг-приложениях сомнительных персон.
Он подчеркнул, что против самих подобных приложений ничего не имеет, поскольку некоторым людям действительно удобнее находить себе пару таким методом, что в дальнейшем может способствовать созданию семей.

«Очень велико искушение получить большое количество пользователей, премиум-аккаунтов и всевозможных платных «бустов» за счёт самых обыкновенных проституток! Таких женщин из приложения его администрация должна безжалостно удалять — и будет неплохо, если для этого программисты задействуют свой хваленый искусственный интеллект», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

А депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов для лиц моложе 18 лет. Такие меры, по мнению парламентария, способствуют снижению уровня потребления спиртных напитков и их популяризации обществе.

«Прошу оценить предложение о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на посещение специализированных алкогольных магазинов несовершеннолетними гражданами, создания в общих продуктовых магазинах отдельных закрытых алкогольных секций, недоступных вниманию лиц в возрасте до 18 лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Ранее Виталий Милонов предложил запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.

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#госдума
#приложения
#обращения
#законопроект
#искусственный интеллект
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Дорожные службы Подмосковья в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада
15 февраля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Очистка дорог Московской области от снега и наледи ведётся в усиленном режиме, в работах задействованы около 1200 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время дорожные службы региона работают в режиме «Снегопад». В ликвидации последствий непогоды заняты 1,2 тысяч дорожных рабочих, задействовано около 2000 единиц снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.
Уборка снега и обработка проезжей части противогололёдными материалами проводится на региональных трассах и муниципальных улицах. Для обеспечения безопасного проезда ведётся постоянный мониторинг обстановки, налажено взаимодействие с экстренными службами.

Водителям рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте, а за рулём быть крайне внимательными, строго соблюдать правила движения, не превышать скорость, сохранять дистанцию и не предпринимать резких манёвров.

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#снегопад
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Размер студенческих стипендий привяжут к уровню прожиточного минимума
ТАСС: Минобрнауки рекомендует вузам повысить стипендии до прожиточного минимума
15 февраля 2024, 14:43

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство образования и науки РФ рекомендовало вузам повысить студенческие стипендии до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
«В каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий (академической и социальной – прим. ред) не должна быть ниже прожиточного минимума», — отметил Могилевский.
Сумма стипендий на сегодняшний день не может оказаться меньше прожиточного минимума за IV квартал 2022 года, то есть, менее, чем 13 919 рублей. В письме вузам говорится, что при назначении стипендий в 2025-2026 годах вузам нужно брать во внимание размер прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ в 2023-2024 годах.

Правительство РФ 27 ноября 2023 года установило прожиточный минимум в РФ в 15 453 рубля на душу населения, для трудящихся - 16 844 рубля, для пенсионеров - 13 290 рублей, для детей - 14 989 рублей. В каждом регионе его величина рассчитывается индивидуально.

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#закон
#прожиточный минимум
#рф
#стипендия
#студенты
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Опрос: Причины опозданий россиян на работу – обстоятельства и транспорт
15 февраля 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/coffeekai

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что основными причинами опозданий на работу россияне назвали непредвиденные обстоятельства, а также транспорт и дорога.
Так ответили 17 и 12% респондентов соответственно. Кроме этого, причинами опозданий граждан являются неумение организовать своё время с утра, а также несвоевременный подъём.

В 62% случаев руководство не применяет санкций к опоздавшим.

Как передаёт RT, большинство россиян всё-таки не позволяет себе опозданий на работу. Так ответили 49% россиян. В то же время 38% опрошенных отметили, что такое иногда случается, а 13% — заявили, что у них нет строгого времени начала рабочего дня.

Другое исследование МТС-Банка и YouDo.com показало, что в январе интерес мужчин к косметическим процедурам превышал интерес женщин в Москве. Как пишут argumenti.ru, врач Надежда Вавилина объяснила это тем, что для мужчин в мегаполисах характерны поведенческие модели, включающие различные процедуры пластической хирургии и ухода за собой.

Ранее стало известно, что более трети россиян (34%) мечтают переехать в другой город на пенсии, при этом 35% не задумывались над этим вопросом и 31% категорично не хотят менять место жительства.

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#сотрудники
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