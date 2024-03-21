Из подмосковных парков за неделю вывезли 3 тысячи кубометров снега

Фото: пресс-служба Минблаго МО
С территории парков Подмосковья за прошедшую неделю было вывезено 3 тыс. кубометров снега. Такие данные привёл министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«За неделю в общей сложности из парков вывезли 3 тысячи кубометров снега. В работах участвовали 544 человека и 155 единицы спецтехники. В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок», – пояснил Хайкин.По его словам, все очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами.
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Лора Луганская