В Подмосковье назвали округа-лидеры по уборке снега

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
За последние пять дне коммунальные службы подмосковных муниципалитетов выполнили более 14 тысяч задач по уборке снега, о том, где с этой работой справляются лучше, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области Светлана Аипова, сообщает пресс-служба ведомства.
«К сегодняшнему дню сто процентов задач выполнили коммунальщики Лыткарина и Власихи. Завершают работы ещё 35 городских округа», — сказала Аипова.Она отметила, что в рейтинг муниципалитетов, выполнивших наибольшее число задач по уборке снега, вошёл Раменский округ, где очистили 1045 участков, Химки — 723, Богородский округ— 598, а также Пушкинский и Дмитровский округа, где было выполнено 575 и 562 задачи по уборке снега соответственно.
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Лев Каштанов