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Из Подмосковья в Восточную Африку улетают последние коростели

04 октября 2024, 22:48
Фото: Андрей Киселёв

Фото: Андрей Киселёв

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В Московской области близится к завершению миграция коростелей. Многие из этих птиц уже отправились в тёплые края. Сейчас в сторону Восточной Африки направляются оставшиеся пернатые, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Перед полётом у птиц проходила линька. Чтобы не привлекать к себе внимания, в этот период они ведут себя тихо. ​
«Коростель, он же дергач, это небольшая луговая птица семейства пастушковых. Она немного крупнее дрозда и ведёт в основном ночной и наземный образ жизни. Быстро передвигается и петляет в траве, а взлетает только в случае крайней необходимости», – пояснили в ведомстве.


Из-за этого некоторое время считалось, что коростели настолько плохо летают, что даже на зимовку идут пешком. Однако на самом деле эти птицы преодолевают по воздуху тысячи километров. Во время полёта на длинные дистанции коростель поджимает ноги, выравнивает тело до горизонтального положения и размеренно машет крыльями.

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#московская область
#природа
#зима
Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
04 октября 2024, 23:18

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам вошел в книгу рекордов России как «самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Утверждается, что Адам занял свой пост в ноябре прошлого года в возрасте 16 лет, но награждение произошло позднее, поскольку организатора ожидали «подходящего момента». Вручение диплома состоялось во время турнира ACA 180 по MMA и транслировалось на канале «Матч ТВ».

Адам Кадыров также был награжден медалью «за популяризацию Книги рекордов России» за свой рекорд, о котором, по словам главного редактора «Книги» Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может и весь мир».

«Мы не намерены останавливаться, Ахмат сила», – прокомментировал награждение сын главы Чечни.

Ранее Адам Кадыров также получил еще одну медаль. На церемонии награждения победителя соревнований спецназа UAE SWAT Challenge сын главы региона первым из команды «Ахмат» поднялся на сцену, где организаторы повесили ему на шею золотую медаль.

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#чечня
#награда
#книга рекордов
#россия
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Вернувшаяся с МКС астронавт США надеется продолжить полеты на российском «Союзе»
Астронавт из США Дайсон надеется на продолжение перекрестных полетов с Россией
04 октября 2024, 22:08

Фото: iStock/3DSculptor

Вернувшаяся с МКС астронавт из США Трейси Дайсон выразила надежду на продолжение совместных полетов США и России. Об этом космонавт заявила на пресс-конференции в НАСА 4 октября.
Астронавт уверена, что полеты на российском корабле «Союз» дают американским космонавтам ценные знания, которых бы не было без совместных полетов США и России. По мнению Дайсон, отсутствие возможности дальнейшего участия в космической программе России станет потерей для США.
«Наши российские партнеры занимаются космическими полетами так же долго, как и мы, и их сообщество очень ценно для меня, и мысль о том, что мы не сможем участвовать в этом с нашей стороны, стороны США, была бы потерей», — сказала астронавт.

Программу перекрестных полетов «Роскосмоса» и НАСА продлили до 2025 года включительно.

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#космонавт
#мкс
#сша
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Уехавший из России комик хочет оформить пять гражданств для дочери
Экс-комик Романов, покинувший Россию, хочет оформить пять гражданств для дочери
04 октября 2024, 21:43

Фото: iStock/FTiare

Покинувший Россию бывший стендап-комик Дмитрий Романов собирается оформить пять гражданств для своей дочери, которая родилась в июле. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что прибыл в Лиссабон, где займётся вопросами гражданств для ребёнка. Романов заявил, что действительно сделает свой дочери пять гражданств, добавив при этом: «Такое хобби у меня».

Ранее, в июне этого года, Романов заявил, что собирается получить гражданство Румынии. Но на этом он останавливаться не намерен, а хочет также получить паспорта множества государств, чтобы таким образом стать «максимально гражданином мира».

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Третьего фигуранта дела Чекалиных отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела Чекалиных
04 октября 2024, 21:41

Фото: суд Москвы

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест третье фигуранта по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Третьим соучастником стал соучредитель фирмы по продаже косметики Роман Вишняк.
«Вишняку Роману Игоревичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 4 октября.

Болегра Лерчек, ее супруга и их подельника обвиняют в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей.

В этот же день под домашний арест посадили Артема Чекалина, а также саму Лерчек. Блогерам вменяют часть 3 статьи 193.1 УК — валютные операции на заграничные счета с использованием подложных документов. Все это в особо крупом размере и организованной группой. Бывшие супруги блогеры, как и их подельник, не признают вину. По инкриминируемой статье Чекалиным грозит от пяти до десяти лет колонии и крупный штраф.

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Собянин сообщил о включении отопления в Москве с понедельника
Собянин: отопление в Москве начнут включать с понедельника, 7 октября
04 октября 2024, 21:28

Фото: iStock/nikkimeel

Отопление в Москве начнут включать с понедельника. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в столице был чудесный тёплый сентябрь. Однако по прогнозам синоптиков, со следующей недели ожидается резкое похолодание, в связи с чем принято решение о включении отопления.

Тепло будет подаваться поэтапно. Сначала батареи включат в социальных объектах и жилых домах. Только после этого отопление включат в остальных зданиях. Полное включение отопления займёт несколько дней.

Согласно прогнозу, представленному сервисом «Яндекс.Погода», в понедельник температура воздуха опустится до 17 градусов днём. Самым холодным днём предстоящей недели станет среда. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 9 градусов.

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Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов
04 октября 2024, 21:11

Фото: iStock/grinvalds

Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Ранее в этот день зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начнут исполнять законные требования Минюста РФ и промаркируют певцов и музыкантов-иноагентов в своих музыкальных библиотеках.

До этого российские музыкальные платформы не озадачивались такими вопросами. В частности «Яндекс.Музыка» регулярно выводила в топы композиции иноагентов. При этом авторы размещённых песен получали проценты с подписки, которую оплачивает пользователь. Это означает, что сервис косвенно мог спонсировать ВСУ, если начислял роялти тем, кто финансово поддерживает Украину.

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В терминалах Сбера произошёл крупный сбой со случаями двойного списания средств
04 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Клиенты российских банков столкнулись с двойным списанием средств с карт из-за сбоя в терминалах Сбера. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что клиенты нескольких российских банков жалуются в соцсетях на ошибочные двойные списания со своих карт. В частности, пострадали клиенты, которые оплачивали покупки в POS-терминалах Сбера по картам платёжной системы Visa. Несмотря на то, что она ушла из России в 2022 году, её карты продолжают обслуживаться в стране по Национальной системе платёжных карт.

В настоящее время проблема уже затронула весь банковский рынок, поскольку у Сбера крупнейшая в России сеть терминалов.

Сейчас российские банки перепроверяют проведённые по своим картам операции и возвращают списанные по ошибке деньги клиентам. При этом данная операция может занять время.

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#клиенты
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Более 100 руководителей домов ЮНАРМИИ собрал семинар в Подмосковье
04 октября 2024, 20:53

Фото: пресс-службаФото: пресс-служба МИСК МО МИСК МО

В Московской области начал работу Межрегиональный образовательный военно-патриотический семинар для руководителей домов ЮНАРМИИ. Он собрал более 100 специалистов по патриотическому воспитанию более чем из 35 регионов, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Место проведения форума выбирали неслучайно. В этом году подольский Дом ЮНАРМИИ на базе Быковской школы признали лучшим в России.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Юнармия Московской области показывает отличные результаты как дома, так и на федеральном уровне. Недавно наша команда юнкоров из Мытищ МЕДИА-Ю победила в конкурсе «Юнармейский спецкор» Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр. В этом большая заслуга руководителей отрядов. Мы поддерживаем эту работу, проводим военно-патриотические сборы, игры, слёты, организуем для юнармейцев различные обучения, например, Медиашколу и Школу пилотирования БПЛА», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Региональное отделение ЮНАРМИИ насчитывает более 54 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. отрядов. Ребята проводят патриотические акции, навещают ветеранов, ухаживают за памятниками, отправляют помощь в Донбасс, пишут письма участникам СВО.

После торжественного открытия участники окунулись в образовательную часть программы. Они обсудили специфику патриотического воспитания детей и молодёжью, узнали, как организовывать масштабные мероприятия, взаимодействовать с органами власти и СМИ.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Семинар – это всегда встреча единомышленников, профессионалов. В прошлом году проводили такую масштабную встречу в Кемеровской области. Увидели, что такой формат очень востребован, люди приезжают из разных уголков России, учатся, обмениваются опытом», – отметил первый заместитель начальника Главного штаба ЮНАРМИИ Виктор Кауров.
После завершения встречи участники семинара побывали в «Музее отечественной военной истории» в деревне Падиково в Истре. Там в декабре 1941 года проходил рубеж обороны Москвы. В ходе ожесточённых сражений бойцы Красной армии остановили неприятеля и отбросили его назад.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В субботу сотрудники домов «ЮНАРМИИ посетят военно-патриотическую игру «Наследники Победы» для активистов военно-патриотических объединений. Мероприятие соберет около 1 тыс. участников из Подмосковья, Центрального федерального округа и новых регионов. Ребята проверят силы на полосе препятствий, в смотре строя и песни, сборке и разборке автомата и других дисциплинах.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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#екатерина швелидзе
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#патриотизм
#юнармия
#подмосковье
#московская область
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События на Ближнем Востоке назвали причиной сбоя Telegram
Telegram объяснил сбои нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке
04 октября 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Urupong

Мессенджер Telegram объяснил недавние сбои беспрецедентной нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 4 октября официальный аккаунт Telegram.
«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа», — говорится в сообщении.

Пользователи столкнулись с проблемами в загрузке Telegram 3 октября после полудня. Масштабный сбой мессенджера начали регистрировать около 14:00. Сбой наблюдался в мобильной и десктопной версиях Telegram, а также в браузерной веб-версии. Пользователи жаловались, что не могут получать и отправлять сообщения, а также переключаться между экранами.

Ранее похожие серьезные сбои Telegram фиксировали 10 сентября, а также 21 августа.

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