Из Подмосковья в Восточную Африку улетают последние коростели

Фото: Андрей Киселёв
В Московской области близится к завершению миграция коростелей. Многие из этих птиц уже отправились в тёплые края. Сейчас в сторону Восточной Африки направляются оставшиеся пернатые, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Перед полётом у птиц проходила линька. Чтобы не привлекать к себе внимания, в этот период они ведут себя тихо.
Из-за этого некоторое время считалось, что коростели настолько плохо летают, что даже на зимовку идут пешком. Однако на самом деле эти птицы преодолевают по воздуху тысячи километров. Во время полёта на длинные дистанции коростель поджимает ноги, выравнивает тело до горизонтального положения и размеренно машет крыльями.
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«Коростель, он же дергач, это небольшая луговая птица семейства пастушковых. Она немного крупнее дрозда и ведёт в основном ночной и наземный образ жизни. Быстро передвигается и петляет в траве, а взлетает только в случае крайней необходимости», – пояснили в ведомстве.
Из-за этого некоторое время считалось, что коростели настолько плохо летают, что даже на зимовку идут пешком. Однако на самом деле эти птицы преодолевают по воздуху тысячи километров. Во время полёта на длинные дистанции коростель поджимает ноги, выравнивает тело до горизонтального положения и размеренно машет крыльями.
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Лора Луганская