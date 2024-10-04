Из Подмосковья в Восточную Африку улетают последние коростели

В Московской области начал работу Межрегиональный образовательный военно-патриотический семинар для руководителей домов ЮНАРМИИ. Он собрал более 100 специалистов по патриотическому воспитанию более чем из 35 регионов, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.