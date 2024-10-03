Отель на дереве и домики хоббитов: топ-5 лучших глэмпингов Подмосковья

Фото: istockphoto / avtk
Глэмпинг — это набирающий популярность вид отдыха, который сочетает в себе пребывание на природе с комфортом гостиничных номеров. Если вам нравится наслаждаться красотой окружающего мира, но при этом вы не готовы полностью отказаться от удобств, то глэмпинг может стать идеальным решением. Топ-5 лучших мест для отдыха в материале «Радио 1».
Глэмпинг «Рузская Аляска»Уникальный глэмпинг, расположенный в деревне Бараново в Рузском городском округе Московской области. В питомнике этого удивительного места обитают около 130 хаски, которые были спасены из разных уголков мира, а также другие животные, такие как свиньи, козы и домашние птицы.
Глэмпинг «Рузская Аляска» предлагает разнообразные возможности для активного отдыха в любое время года. Зимой гости могут отправиться в ездовые туры на собачьих упряжках на короткие и длинные дистанции или же попробовать свои силы в дог-трекингах — пеших путешествиях с собаками на расстояние от 5 до 30 километров.
Летом здесь можно насладиться экскурсиями по территории комплекса и принять участие в однодневных мероприятиях, таких как катание на байдарках.
Для комфортного проживания гостей в «Рузской Аляске» предусмотрены уютные домики-типи, где можно отдохнуть после насыщенного дня, полного приключений и новых впечатлений.
Фото: istockphoto / Kevin Pluk
Глэмпинг «Дом на дереве»Стильный и уютный эко-отель, расположенный на берегу Плещеева озера в селе Веськово, недалеко от Переславля-Залесского.
Комплекс состоит из стильных домиков, спрятанных среди деревьев. Каждый домик имеет свой неповторимый дизайн и историю.
Гости могут наслаждаться отдыхом на песчаном пляже, купаться, наблюдать закаты и совершать водные прогулки на сапбордах. На территории отеля также есть железная дорога, где можно прокатиться на ручной дрезине, и небольшой зоопарк с кроликами, которых разрешается кормить и гладить.
Фото: art-hotels.ru/camp
Глэмпинг-отель «Хоббитлэнд»Находится в Можайском городском округе. Он оформлен в стиле Средиземья, вдохновлённом романом «Властелин колец». Гостям предлагается комфортное размещение в уютных домиках хоббитов или просторных коттеджах.
В окрестностях глэмпинга находятся озеро и глубокий пруд. Летом можно рыбачить и кататься на лодках, а зимой — кататься на коньках, лыжах и ватрушках.
Фото: hobbitland.ru
Глэмпинг Woody Village RiversideСовременный и стильный глэмпинг, расположенный в деревне Пантелеево Дмитровского района Московской области. Здесь можно насладиться комфортом и уютом, а также потрясающими видами.
Woody Village Riverside предлагает разнообразные варианты размещения: домики A-Frame, комфортабельные шатры и дубльдомы. Все они оснащены панорамными окнами и каминами, создавая атмосферу тепла и уюта.
На территории глэмпинга находятся ресторан, зона отдыха и развлечений, а также баня с горячим чаном.
Фото: woody-village.ru/standard
Глэмпинг «Под кронами»Эко-глэмпинг «Под кронами» расположен в деревне Платунино Талдомского района Московской области.
Уютные треугольные домики находятся посреди векового леса, что делает это место идеальным для семейного отдыха, романтических путешествий и уединения.
На территории глэмпинга имеются все удобства для комфортного времяпрепровождения: баня-бочка, горячий чан Фурако, велосипеды для прогулок, игровая площадка и ферма с домашними животными. Любители рыбалки могут отправиться на реку Дубна, которая находится в пяти минутах ходьбы от комплекса.
Для проживания предлагаются стильные и уютные треугольные домики A-Frame с террасой, зоной барбекю, мангалом и всеми удобствами.
Фото: podkronami.ru
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