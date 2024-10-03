Отель на дереве и домики хоббитов: топ-5 лучших глэмпингов Подмосковья

Глэмпинг — это набирающий популярность вид отдыха, который сочетает в себе пребывание на природе с комфортом гостиничных номеров. Если вам нравится наслаждаться красотой окружающего мира, но при этом вы не готовы полностью отказаться от удобств, то глэмпинг может стать идеальным решением. Топ-5 лучших мест для отдыха в материале «Радио 1».