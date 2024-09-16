Журавли задержались в Подмосковье из-за необычно тёплой осени

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В ближайшие дни подмосковные журавли выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такой прогноз со ссылкой на орнитологов дали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Такие построения помогают птицам при перелёте уменьшить сопротивление ветра. Обычно эти птицы отправляются в тёплые края уже в конце августа – первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно теплой осени», – отметили в пресс-службе.Как рассказали в ведомстве, перед длительным перелётом журавли покидают гнездовья и собираются на северо-востоке региона, в государственном заказнике «Журавлиная родина» на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Оттуда мигрируют в тёплые страны, среди которых предпочитают Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.
Всего в мире насчитывают около 15 видов журавлей, в России – семь. По данным Комлесхоза, в Московской области живут серые журавли. Этот вид занесён в Красную книгу региона.
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Лора Луганская