Из России депортировали малолетнего мигранта, обматерившего губернатора Самары

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Из России депортирован вместе с семьёй один из малолетних мигрантов, которые записали видео с нецензурными и оскорбительными высказываниями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Второй соучастник скандальной акции находится под стражей.
Выяснилось, что семья младшего из мальчиков находится в России незаконно. Их всех депортировали на родину. Старший подросток отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение в участии в массовой драке. На происшедшее обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. «Не прошло и года», — написал он в своём телеграм-канале.
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Александр Бойцов