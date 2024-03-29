Мигрант из Узбекистана поддержал теракт в «Крокусе»

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Уроженец Узбекистана арестован на два месяца за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Рубцовского городского суда Алтайского края.
Мигрант озвучил свое мнение относительно трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле» в одном из магазинов. Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
В Суде уточнили, что уроженец Узбекистана одобрил теракт и поддержал действия преступников, которые совершили расправу над безоружными людьми.
В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. После исчисления срока ареста, ему будет предъявлено обвинение.
Прежде сообщалось, что Южнокорейская газета извинилась за публикацию карикатуры на теракт в «Крокусе».
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В Суде уточнили, что уроженец Узбекистана одобрил теракт и поддержал действия преступников, которые совершили расправу над безоружными людьми.
Прежде сообщалось, что Южнокорейская газета извинилась за публикацию карикатуры на теракт в «Крокусе».
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Анастасия Хохлова