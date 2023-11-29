Из-за снегопада аэропорты Москвы начали массово отменять или задерживать рейсы

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Более двух десятков авиарейсов было задержано или отменено на фоне снегопада сразу в трех московских аэропортах — Внукове, Домодедове и Шереметьеве. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», которые приводит газета «Известия».
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды.
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