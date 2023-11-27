«Чёрная метель» в Москве: когда непогода отступит от региона

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Синоптики предсказали, что в ночь на 27 ноября на Москву обрушится «чёрная метель». В понедельник утром жители и гости столицы действительно увидели гололедицу, сугробы и обильные осадки. Редакция «Радио 1» расскажет, как проходит ликвидация последствий непогоды в регионе, и что делать, если из-за снегопада опоздал на работу.
«Черная метель» накрыла Москву
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прежде сообщил, что в Москве ожидается снегопад в ночь на 27 ноября, пик которого придется на утро понедельника. Синоптик назвал непогоду «чёрной метелью» и заявил, что порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость ухудшится до 100 метров.
В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале написал, что минувшей ночью в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет. По его словам, всю ночь более двух тысяч единиц техники и почти три тысячи человек устраняли последствия снегопада.
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«Работы не останавливались ни на минуту», — подчеркнул Воробьёв.По словам губернатора Подмосковья, ситуация по очистке дорог остается сложной в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске, однако коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Когда снегопад в Москве закончится
Осадки в столичном регионе будут выпадать в течение нескольких часов, затем погода начнет улучшаться. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Синоптик предупредил, что к вечеру температура воздуха опустится, и на дорожном покрытии образуется гололедица.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. По словам губернатора, к снежному покрову снега прибавится еще 4 см.
Пробки на дороге из-за снегопада
В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%. Непогода стала причиной образования коллапсов на дороге. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах составили шесть баллов. Затруднен проезд в том числе из-за того, что застрявшие в снегу фуры блокируют дорогу, однако специальные службы направлены на места для оперативного решения проблем.
Основные заторы зафиксированы по дороге в сторону столицы на Варшавском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Новорижском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе.
Что делать, если опоздал на работу из-за снегопада
Работодатель не вправе привлечь сотрудника к ответственности за опоздание на работу из-за плохих погодных условий. Однако доказать тот факт, что опоздание стало возможным именно по причине циклона, работник обязан.
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв сообщил, что работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, который не явился на работу вовремя, однако снегопад не имеет никакого отношения к исполнению трудовых обязанностей, соответственно вины работника в данном случае нет.
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По словам юриста, о своем опоздании из-за плохих погодных условий, работодателя следует предупредить заранее. Он также посоветовал фиксировать на камеру своей путь от дома до работы, чтобы доказать свою невиновность.
«Если вы стоите на остановке и видите, что таких людей много, — обменяйтесь контактами, чтобы потом быть свидетелями друг у друга. Это рабочая история. Также нужно сделать скрины прогноза погоды, различных предупреждений, можно сделать фотографию автобуса, маршрутки, на которой вы едете, можете видео сделать, как весь транспорт стоит, и сколько снега на дороге», — рассказал Соловьёв.
О том, какие еще можно предоставить доказательства работодателю или в суд, в случае неправомерного взыскания, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Крестьянова