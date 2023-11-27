«Чёрная метель» в Москве: когда непогода отступит от региона

Синоптики предсказали, что в ночь на 27 ноября на Москву обрушится «чёрная метель». В понедельник утром жители и гости столицы действительно увидели гололедицу, сугробы и обильные осадки. Редакция «Радио 1» расскажет, как проходит ликвидация последствий непогоды в регионе, и что делать, если из-за снегопада опоздал на работу.