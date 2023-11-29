Москву накроет очередной снегопад вечером 29 ноября

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Вечером в среду, 29 ноября, Москву и область накроет мощный снегопад, который продлится до середины четверга. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Эпоха южных циклоном не заканчивается. Очередной уже дал о себе знать облаками, которые закрывают небо. Они будут уплотняться и уже сегодня вечером в районе 19.00-21.00 ждем переднюю кромку фронтальной зоны это циклона. Поэтому начиная с 21.00 29 ноября начнет сыпать снег, и это продолжится большую половину следующего дня», - рассказал Шувалов.
Синоптик призвал жителей столичного региона быть готовыми к очередному всплеску пробок на дорогах, так как снежный покров может вырасти еще на 6-8 см.
При этом в Якутии будут происходить значительные перемены в погоде. 1 декабря там ожидается до 25 градусов мороза, однако уже спустя 3-4 дня столбики термометров опустятся до минус 45 градусов.
Однако в Крыму и Краснодарском крае в первые три дня декабря температура воздуха прогреется до 16-18 градусов. Также ожидается юго-западный ветер до 15-18 м/с. Для этого времени года такая температура считается довольно высокой, заключил Шувалов.
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