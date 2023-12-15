Издательство АСТ снимает с продажи книги Акунина и Быкова*

Акунин признался пранкерам, что не против обстрелов Крыма

Медведев: Пора прекратить экранизировать произведения Акунина

«А как иначе? И потом, в конце концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом», — прокомментировал атаки по мосту Акунин.

Акунин рассказал «Зеленскому» как уничтожить Россию

«У Путина должна загореться земля под ногами», — заявил писатель пранкерам.

«В этом случае русские могут полностью уничтожить Киев», — заявил Акунин.





Депутат Гурулёв назвал писателя Акунина врагом и призвал его «уничтожить»

«Человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша выживет», — заявил Гурулев.





Акунина потребовали признать иноагентом





Борис Акунин: почему писатель сбежал из России

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Российский писатель Борис Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках.Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) часто звонят политическим фигурам, представителям культуры или общественным деятелям от имени высокопоставленных лиц. На этот раз Вован и Лексус представились бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко и обсудили российско-украинский конфликт с известным писателем Борисом Акуниным.Во время беседы, автор произведений рассказал, что с пониманием и без осуждения относится к тезису «хороший русский — мёртвый русский». Кроме того, Акунин оправдал удары украинских сил по Крымскому мосту.Также пранкерам удалось побеседовать с писателем от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора, Акунин заявил, что однажды принял участие в попытках устроить в России революцию. Кроме того, он нелицеприятно высказался о российской армии, которую назвал «отбросами общества» и «низшей кастой».Писатель-русофоб указал в разговоре с «Зеленским» на то, что Украина допускает ошибку, применяя против России только оружие. По его словам, достигнуть победы можно только путем воздействия на «умы и сердца людей». Акунин призвал к поражению России, заявив, что необходимо внести раскол внутри страны.Акунин назвал Россию главным врагом на планете, однако отметил, что мечта Владимира Зеленского об уничтожении страны обречена на провал. По его словам, украинские войска не смогут дойти до Москвы, а если по столице России все же будет нанесен серьезный удар, то ответ будет более серьезным.Депутат Госдумы Андрей Гурулёв сообщил, что Акунин является врагом, которого нужно уничтожить. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».Писателя Бориса Акунина призвал признать иноагентом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает Shot. С соответствующей инициативой Бородин выступил после заявлений Акунина о том, что у него отсутствуют претензии к Украине из-за обстрелов Крымского моста. По информации портала, обращение уже направлено в Генпрокуратуру РФ.Писатель Григорий Чхартишвили, известный под творческим псевдонимом Борис Акунин, покинул Россию в 2014 году. Он объяснил свой отъезд из России изменениями в политической обстановке. Неоднократно писатель высказывался против российских властей и называл политику правительства авторитарной.В 2011 году Акунин примкнул к движению Алексея Навального*. Писатель принимал участие в оппозиционных митингах и помогал с их организацией.Известность к писателю пришла в 1998 году, когда вышла его первая книга о сыщике Эрасте Фандорине. Вскоре детектив стал тиражироваться не только в России, но и за рубежом. Не менее популярными произведениями Акунина стали: «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Статский советник», «Приключения магистра».Издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина. Глава издательства Павел Гришков заявил, что заявления писателя требуют правовой оценки, поэтому до прояснения ситуации выпуск Акунина книг будет приостановлен.

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* Физлицо признано экстремистским и запрещено в России.





