Издательство АСТ снимает с продажи книги Акунина и Быкова*

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Гришков подчеркнул, что выпуск и продажа книг авторов приостановлены до прояснения ситуации.
Напомним, что Дмитрия Быкова* решением Минюста РФ внесли в список иностранных агентов 29 июля 2022 года. Писатель отказался оспаривать решение ведомства. На этой неделе во время телефонного разговора с пранкерами Вованом и Лексусом он заявил о готовности финансировать ВСУ.
Борис Акунин неоднократно выступал против проведения спецоперации на Украине. На этой неделе, в ходе телефонного разговора с теми же пранкерами, он заявил, что поддерживает обстрел украинскими военными российских городов и не имеет претензий к действиям ВСУ.
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*признан Минюстом РФ иноагентом