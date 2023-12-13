В России могут запретить продажу книг Акунина после его слов об ударах по Крыму

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Депутат Госдумы Елена Драпеко считает необходимым запретить публиковать и продавать книги писателя Бориса Акунина после того, как он заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий.
«Нужно запретить ему публиковаться в России, прекратить продажу его книг. У нас нет уверенности, что за счет своих средств он не финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Компетентные органы должны заняться этим вопросом», — цитирует «Лента.ру» Драпенко.Напомним, российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.
Депутат подчеркнула, что подобные высказывания писателя попадают под статью о нарушении территориальной целостности государства.
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