Изнасилование и убийства мирных Америкой: дело Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
Из британской тюрьмы выпустили основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозило 175 лет заключения за раскрытие военных преступлений США. О том, в чем еще обвинили журналиста и какие секретные документы Америки он успел обнародовать расскажет редакция «Радио 1».
Кто такой Джулиан Ассанж
52-летний австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер и программист является основателем международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации.
Задержание Джулиана Ассанжа
Уголовное дело против Ассанжа завели после того, как он обнародовал документы о преступлениях США против мирного населения в Ираке и Афганистане. Публикация этих данных стала самой крупной утечкой секретной информации в истории страны. Помимо этого, журналисту предъявили обвинение в изнасиловании. Ассанжу грозил срок в 175 лет.
С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находился в лондонской тюрьме Белмарш.
Самые громкие публикации WikiLeaks
Журналист Ассанж известен громкими расследованиями. Одной из его последних публикаций стало обнародование переписки Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых.
Несколькими годами ранее Ассанж опубликовал видео, на котором видно, как два американских военных вертолета ведут огонь по мирным жителям иракского Багдада.
Тогда жертвами военных США стали два журналиста агентства Reuters, которые находились в регионе с целью освещения обстоятельств столкновения американских военных с иранскими боевиками.
Ассанж также обнародовал данные, свидетельствующие о нападении войск США на мирное население Ирака и Афганистана. Тогда американское руководство было в ярости от утечки засекреченных сведений.
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Что о деле Ассанжа говорили в России
Задержание Ассанжа и его заключение в тюрьму строгого режима прежде прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал произошедшее позором западной демократии, так как журналист действительно нес миру правду о преступных действиях американских спецслужб и военных.
«Насчет Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», — сказал Лавров.
О том, что ситуация вокруг Ассанжа является примером «подлости, лжи и двойных стандартов» США, Великобритании и Евросоюза, прежде заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Освобождение Ассанжа
Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы строгого режима Великобритании. Он покинул страну на самолете и в настоящее время направляется в Австралию. В стенах колонии журналист провел более пяти лет. Ассанж находился в полнейшей изоляции. Его супруга ранее рассказывала, что из-за условий содержания у Ассанжа случился «небольшой инсульт в октябре 2021 года».
Почему освободили Ассанжа
Перед тем, как появилась информация об освобождении политзаключенного, стало известно, что Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Предполагается, что выйти на свободу журналисту удалось из-за того, что он признал свою вину.
В апреле американский президент Джо Байден допускал, что дело Ассанжа может быть закрыто. Позже прокуратура США сообщила, что журналист может пойти на сделку, признав свою вину в незаконном получении и распространении секретной информации.
Обвинившая Ассанжа в изнасиловании шведка рада его освобождению
Гражданка Швеции, прежде обвинившая в изнасиловании Ассанжа, написала на своей странице в социальной сети, что рада его освобождению из тюрьмы.
«Я рада, что он вышел, и надеюсь, что он будет бороться за транспарентность и права человека, не нападая на женщин», — написала женщина.
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