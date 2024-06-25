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Изнасилование и убийства мирных Америкой: дело Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США

Основатель WikiLeaks Ассанж освобожден из тюрьмы: кто он и за что его осудили
25 июня 2024, 11:22
Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Из британской тюрьмы выпустили основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозило 175 лет заключения за раскрытие военных преступлений США. О том, в чем еще обвинили журналиста и какие секретные документы Америки он успел обнародовать расскажет редакция «Радио 1».


Кто такой Джулиан Ассанж


52-летний австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер и программист является основателем международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации.


Задержание Джулиана Ассанжа


Уголовное дело против Ассанжа завели после того, как он обнародовал документы о преступлениях США против мирного населения в Ираке и Афганистане. Публикация этих данных стала самой крупной утечкой секретной информации в истории страны. Помимо этого, журналисту предъявили обвинение в изнасиловании. Ассанжу грозил срок в 175 лет.

С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находился в лондонской тюрьме Белмарш.

Самые громкие публикации WikiLeaks


Журналист Ассанж известен громкими расследованиями. Одной из его последних публикаций стало обнародование переписки Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых.

Несколькими годами ранее Ассанж опубликовал видео, на котором видно, как два американских военных вертолета ведут огонь по мирным жителям иракского Багдада.

Тогда жертвами военных США стали два журналиста агентства Reuters, которые находились в регионе с целью освещения обстоятельств столкновения американских военных с иранскими боевиками.

Ассанж также обнародовал данные, свидетельствующие о нападении войск США на мирное население Ирака и Афганистана. Тогда американское руководство было в ярости от утечки засекреченных сведений.


Юрист назвала Ассанжа заложником американо-британских отношений
Юрист назвала Ассанжа заложником американо-британских отношений


Что о деле Ассанжа говорили в России


Задержание Ассанжа и его заключение в тюрьму строгого режима прежде прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал произошедшее позором западной демократии, так как журналист действительно нес миру правду о преступных действиях американских спецслужб и военных.

«Насчет Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», — сказал Лавров.

О том, что ситуация вокруг Ассанжа является примером «подлости, лжи и двойных стандартов» США, Великобритании и Евросоюза, прежде заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Освобождение Ассанжа


Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы строгого режима Великобритании. Он покинул страну на самолете и в настоящее время направляется в Австралию. В стенах колонии журналист провел более пяти лет. Ассанж находился в полнейшей изоляции. Его супруга ранее рассказывала, что из-за условий содержания у Ассанжа случился «небольшой инсульт в октябре 2021 года».


Почему освободили Ассанжа


Перед тем, как появилась информация об освобождении политзаключенного, стало известно, что Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Предполагается, что выйти на свободу журналисту удалось из-за того, что он признал свою вину.

В апреле американский президент Джо Байден допускал, что дело Ассанжа может быть закрыто. Позже прокуратура США сообщила, что журналист может пойти на сделку, признав свою вину в незаконном получении и распространении секретной информации.


Обвинившая Ассанжа в изнасиловании шведка рада его освобождению


Гражданка Швеции, прежде обвинившая в изнасиловании Ассанжа, написала на своей странице в социальной сети, что рада его освобождению из тюрьмы.
«Я рада, что он вышел, и надеюсь, что он будет бороться за транспарентность и права человека, не нападая на женщин», — написала женщина.

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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
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#джо
В Лыткарино обустроят пирс для вейкбордистов
25 июня 2024, 11:25

Фото: Александр Щербаков

Пирс для вейкбордистов появится в Лыткарине в рамках благоустройства «Волкуши». Об этом сообщил корреспондент.
В настоящий момент пирс для вейкбордистов находится в активной стадии строительства.

«На объекте производится монтаж настила, а также завершается возведение павильона проката. На сегодняшний момент на пляже установили детское спортивное оборудование, сейчас ведутся работы на павильоне проката: делают настил, начали укладывать плитку. На сегодняшний момент настил на пляже полностью готов. Дорога возле лестницы, которая выходит на пляж, отсыпана», — поделилась гениректор компании ООО «РОСТ» Надежда Барило.

Благоустраивают «Волкуши» в рамках программы губернатора «Парки в лесу».

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Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны доставили на Землю
Китайский аппарат «Чанъэ-6» доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
25 июня 2024, 11:14

Фото: istockphoto/mechanick

Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны доставили на Землю с помощью китайского аппарата «Чанъэ-6»‎. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая, информирует РИА Новости.
Сообщается, что приземлился он на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. Запустили его 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. По данным канала, в бассейне Южный полюс — Эйткен аппарат прилунился второго июня. Там он выполнил сбор образцов грунта и взлетел обратно четвертого июня.

В Центре лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления отмечали, что ученые надеются доставить образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет.

Ранее, в начале мая, ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Целью миссии было предоставить образцы реголита весом до двух килограммов.

Посадочный модуль китайского аппарата совершил посадку на обратной стороне Луны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
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В Подмосковье заработал «быстрый проход» для пассажиров-льготников
25 июня 2024, 11:01

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье заработал «быстрый проход» для пассажиров федеральной категории льготников. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С 22 июня для людей с ограниченными возможностями, ветеранам боевых действий, труженикам тыла доступна функция быстрого прохода к поездам на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами.

«Федеральне льготники могут раз в год обращаться в билетную кассу и активировать функцию на социальной карте. Главное — соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться в билетную кассу», — отметили в пресс-службе министерства.

Кроме этого, при проезде за пределами зоны действия услуги «быстрый проход» пассажиру необходимо оформить отдельный разовый льготный билет в пригородной кассе или билетном автомате. Подробнее о зоне действия льготы и правилась его использования можно ознакомится на официальном сайте министерства.

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#подмосковье
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Для воспитанников дневного лагеря в Шатуре организовали спортивные эстафеты
25 июня 2024, 10:55

Фото: Михаил Мартыненко

Несколько спортивных эстафет провели для детей из лагеря дневного пребывания при Петровской школе в Шатуре в рамках игровой программы «Мы — будущие олимпийцы», передаёт корреспондент Михаил Мартыненко.
Спортивный праздник для ребят утроили сотрудники Петровского дома культуры. Подробности рассказала режиссёр «ЦДК Нариманова Петровского дома культуры» Надежда Камерцель.

«Дети активно участвовали в эстафетах: «Олимпийский огонь», «Закинь мяч», «Хоккей с мячом», «Бадминтон», «Футболисты», «Перетягивание каната». Ребята показали свою силу, ловкость, скорость, а также сплочённость и взаимовыручку», — сказала Камерцель.
У мероприятия была и образовательная составляющая: ребят посвятили в историю Олимпийских игр, объяснили, что олимпийский символ — пять разноцветных переплетённых колец — означает пять континентов Земли, а также рассказали о традициях, связанных с олимпийским огнём.

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#олимпиада
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В министерстве образования Подмосковья провели заседание родительского штаба
25 июня 2024, 10:19

Фото: пресс-службе министерства образования Московской области

В министерстве образования Московской области прошло заседание родительского штаба. Об этом сообщила пресс-службе министерства образования Московской области.
В встрече приняли участие министр образования региона Артём Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и члены родительской общественности.

«Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году. На сегодняшний день в него входят 19 родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ. Для нас важно постоянно быть в контакте с родителями и получать от них обратную связь», – поделился министр образования Московской области Артём Охрименко.

В летний период члены штаба общественного контроля будут проверять как ведутся работы на ремонтирующихся объектах, а также осмотрят здания, которые будут открыты к началу учебного года.

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#совещание
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Мужчина рассказал о жизни после ампутации части пениса из-за рака
25 июня 2024, 10:17

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

63-летний гражданин Бразилии перенес ампутацию части пениса из-за рака. Об этом сообщает BBC News.
Мужчина поделился, что сначала заметил на половом органе нарост. Опухоль постепенно увеличивалась в размерах и стала мешать половой жизни.

Он отметил, что медикам понадобилось 5 лет, чтобы поставить настоящий диагноз — рак пениса. В январе текущего года ему удалили новообразование и часть полового члена. По словам мужчины, в первые недели после операции он ощущал печаль, поскольку «отсутствие части пениса — это ужасно».

Он добавил, что страдал не только физически, но и эмоционально: ему было стыдно и он никому не мог рассказать о произошедшем. По мнению уролога Маурисио Денер Кордейро, рак полового члена является редким видом рака, однако в последнее время случаев стало намного больше. Распространение этого заболевания фиксируется не только в Бразилии, но и во всем мире.

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В Пушкине провели акцию памяти и скорби
25 июня 2024, 10:07

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Акцию памяти и скорби провели в подмосковном Пушкине в связи с нападениями террористов Дагестане, ракетной атакой на Севастополь и пожаром во Фрязине, унесшим несколько жизней, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«24 июня в память о погибших жители округа, молодогвардейцы, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и волонтёры зажгли свечи у мемориала «Скорбящая мать» и почтили память погибших минутой молчания», — говорится в сообщении.
Взрослые и дети принесли к мемориалу цветы, игрушки и бумажных журавликов, а также выложили из горящих свечей слово «Скорбим».

24 июня в подмосковном Фрязине произошёл сильный пожар в здании на территории НИИ «Платан». В СКР сообщили о шести погибших, точное количество жертв устанавливается.

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#память
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Загруженность дорог Подмосковья утром 25 июня составила два балла
25 июня 2024, 09:47

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Дороги Московской области по состоянию на утро вторника, 25 июня, практически свободны: общая загруженность оценивается на два балла, при этом на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе есть затруднения с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы при движении в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных автодорогах этим утром зафиксировано 893 тысячи машин, это на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
#минтранс мо
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644 дольщика получили ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее»
25 июня 2024, 09:37

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Дольщики в ЖК «Митино Дальнее» получают ключи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Митино Дальнее» расположен в городском округе Химки.

«В марте 2021 года права на завершение строительства были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Все восемь домов были достроены и введены в эксплуатацию в ноябре–декабре 2023 года», — поделились в пресс-службе.

Подписание документов и приёмка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков. Новоселье в ближайшее время отметят 868 семей.

После подписания акт приема-передачи дольщики сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы.

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