США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа

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Вашингтон предоставил гарантии, которые потребовал Высокий суд Лондона от США в рамках дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что супруга Ассанжа Стелла раскритиковала в социальной сети X гарантии Вашингтона. По ее мнению, США прибегли к «уклончивым словам».
По информации источника, после предоставления стороной обвинения необходимых гарантий 20 мая снова пройдут слушания по делу Ассанжа.
Ранее сообщалось, что в Высоком суде Англии и Уэльса в Лондоне прошли двухдневные слушания по вопросу экстрадиции или апелляции Джулиана Ассанжа. Последнему, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы. Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.
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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
По информации источника, после предоставления стороной обвинения необходимых гарантий 20 мая снова пройдут слушания по делу Ассанжа.
Ранее сообщалось, что в Высоком суде Англии и Уэльса в Лондоне прошли двухдневные слушания по вопросу экстрадиции или апелляции Джулиана Ассанжа. Последнему, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы. Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.
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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
Екатерина Коршунова