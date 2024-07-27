Израильский подросток-вундеркинд тайно сбежал из страны в Россию и пропал

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В Израиле пятнадцатилетний подросток-вундеркинд Ротем Амит тайно сбежал из страны в Россию и пропал. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Семья Амита утверждает, что юношу заманили неизвестные. Отмечается, что молодой человек является компьютерным гением и хорошо разбирается в программировании.
По словам родных, на их звонки один раз ответил мужчина и пожилая женщина. Согласно информации следствия, перед побегом Амит искал в сети, как несовершеннолетнему покинуть Израиль.
Уточняется, что сначала улетел в Грузию, после чего сел на самолет до Москвы и пропал. Примечательно, что в столичную полицию еще никто не обращался. В настоящее время юношу разыскивает полиция Израиля, МИД и Интерпол.
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По словам родных, на их звонки один раз ответил мужчина и пожилая женщина. Согласно информации следствия, перед побегом Амит искал в сети, как несовершеннолетнему покинуть Израиль.
Уточняется, что сначала улетел в Грузию, после чего сел на самолет до Москвы и пропал. Примечательно, что в столичную полицию еще никто не обращался. В настоящее время юношу разыскивает полиция Израиля, МИД и Интерпол.
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Екатерина Коршунова