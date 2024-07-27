Один из бывших руководителей «Оборонэнерго» задержан по делу о хищениях

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Задержан экс-начальник департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марк Манукян в рамках уголовного дела о хищении средств компании. Об этом информирует ТАСС.
Мужчине уже предъявлено обвинение по статье «Халатность». Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении.
Согласно информации следствия, действия Манукяна привели к хищениям. Бывший руководитель признал вину и сообщил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
Суд запретил Манукяну совершать определенные действия. Предприятие «Оборонэнерго» занимается энергоснабжением объектов Минобороны РФ в рамках госконтрактов.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 июля, бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали и арестовали в Москве.
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Согласно информации следствия, действия Манукяна привели к хищениям. Бывший руководитель признал вину и сообщил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
Суд запретил Манукяну совершать определенные действия. Предприятие «Оборонэнерго» занимается энергоснабжением объектов Минобороны РФ в рамках госконтрактов.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 июля, бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали и арестовали в Москве.
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Екатерина Коршунова