Шизофреник отрезал голову девушке в Подмосковье и попал под авто, пытаясь сбежать

Фото: iStock/Michael Nesterov
Мужчина с шизофренией отрезал голову своей девушке и попал под машину, пытаясь сбежать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что обезглавленное тело 28-летней Анны обнаружила мать убийцы. Женщина не могла несколько дней дозвониться до своего 39-летнего сына Игоря, приехала к нему домой в деревню и увидела лежащее на полу тело девушки без головы, в туловище был воткнут нож. Сына в доме не было.
Недалеко от дома правоохранители обнаружили голову жертвы, она была в рюкзаке, который лежал в траве. Согласно информации источника, спустя сутки после убийства злоумышленник выбежал на трассу и кидался на машины, в результате его сбили. Игоря госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и переломом рёбер. В настоящее время он находится в коме.
Отмечается, что пара жила вместе два года. Мужчина страдал от шизофрении. Убитая знала о его диагнозе. В день преступления Игорь должен был ехать на приём к врачу, однако этого не произошло. Он также имеет судимость за причинение лёгкого вреда здоровью.
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Недалеко от дома правоохранители обнаружили голову жертвы, она была в рюкзаке, который лежал в траве. Согласно информации источника, спустя сутки после убийства злоумышленник выбежал на трассу и кидался на машины, в результате его сбили. Игоря госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и переломом рёбер. В настоящее время он находится в коме.
Отмечается, что пара жила вместе два года. Мужчина страдал от шизофрении. Убитая знала о его диагнозе. В день преступления Игорь должен был ехать на приём к врачу, однако этого не произошло. Он также имеет судимость за причинение лёгкого вреда здоровью.
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Екатерина Коршунова