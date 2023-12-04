В России могут амнистировать некоторую категорию женщин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил необходимости принятия решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в тюрьмах за ненасильственные преступления. Об этом он говорил в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать всех женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение ненасильственных преступлений, у которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, тех, которые впервые совершили преступление, по чьим делам отсутствуют потерпевшие.
Путин решил логичным такое предложение, согласившись с Меркачевой.
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Путин решил логичным такое предложение, согласившись с Меркачевой.
«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал российский лидер.
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Элина Позднякова