В России могут амнистировать некоторую категорию женщин

Президент России Владимир Путин заявил необходимости принятия решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в тюрьмах за ненасильственные преступления. Об этом он говорил в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.