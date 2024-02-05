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«Известия»: Депутаты хотят запретить рассаживать в самолётах семьи с детьми

05 февраля 2024, 06:44
Фото: iStock/Radist

Фото: iStock/Radist

Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи с детьми по разным местам в самолётах. Соответствующий законопроект в виде поправок в Воздушный кодекс РФ готовят депутаты Госдумы, сообщают «Известия».
Пока что власти лишь рекомендовали перевозчикам не разъединять детей с их родителями на время полёта. Однако единого подхода на этот счёт у авиакомпаний нет до сих пор.

Да и сами парламентарии пока ещё не определились с возрастом детей, для которых должен быть актуален подобный запрет.

Сейчас авторы документа рассматривают несколько вариантов — например, для пассажиров до 12 или 14 лет (а в случае, если речь идёт о ребёнке с инвалидностью — то и до достижения им 18-летнего возраста).

При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, говорит одна из авторов идеи — первый зампред думского комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, единоросс Татьяна Буцкая.

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь», — подчеркнула она.

При подготовке поправок учтут возражения бизнеса. Главная цель — обеспечить безопасность перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала предложение о выделении отдельного ряда для в самолетах для пассажиров с животными. По её словам, для пассажиров, которые путешествуют без животных, но при этом находятся в салоне по соседству с ними, не всегда это приятно. У людей бывают аллергии. Могут быть иные причины, доставляющие дискомфорт пассажирам. Поэтому эта инициатива направлена на то, чтобы позаботиться о пассажирах, которые передвигаются без животных.

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#законопроект
#дети
#семьи с детьми
#самолёты
#госдума
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РБК: Москва, Петербург и Кубань лидируют по сокращению спроса на льготную ипотеку
05 февраля 2024, 07:12

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. Это следует из статистики «Дом.РФ», проанализированной РБК. По информации издания, именно эти регионы оказались наиболее сильно пострадавшими от ужесточения госпрограммы.
Только за один неполный январь наступившего 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню. В Санкт-Петербурге количество обращений за кредитами по этой госпрограмме упало по сравнению с прошлым годом на 28,9% год к году, а в Краснодарском крае — на 16,6%.

При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% за тот же самый период выросло год к году на 7 процентов.

Правительство России собирается продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека». Кроме того, планируется поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ. Об этом сообщил заместитель главы кабинета министров Марат Хуснуллин во время своего выступления на пленарном заседании на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 4 февраля.

Вице-премьер отметил, что правительство видит свою задачу в определении будущего ипотечных программ, и тут же добавил, что «Семейная ипотека» точно останется, так же как и льготные программы для Дальнего Востока и для новых российских регионов.

В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки при этом рассчитан до 1 июля 2024 года.

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#ипотека
#москва
#санкт-петербург
#льготная ипотека
#краснодарский край
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Глава Минздрава: Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать
05 февраля 2024, 06:27

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В России планируется ужесточить контроль за оборотом медицинского спирта, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточения мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот», — объяснил министр.

Официальная позиция Минздрава состоит в том, что нелегальный оборот медицинского спирта недопустим, так как может привести к увеличению потребления алкоголя и негативному влиянию на здоровье и продолжительность жизни людей.

Ранее в России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их предлагают продавать в определённые часы по аналогии с алкоголем. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ.

Людей с алкогольной зависимостью в России всё больше. Их число начало расти с 2022 года, — тогда врачи выявили более 50 тысяч таких пациентов, отметили в Росстате. Почти 13 тысяч из них — с алкогольным психозом, который сопровождается галлюцинациями и нарушениями сна.

Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Радио 1» объяснил, что рост числа россиян с алкогольной зависимостью в 2022 году свидетельствует о том, что этих людей не выявили раньше.

Врач напомнил, что порядка 3-5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости, в числе которых находится алкогольная, наркотическая и никотиновая. Поэтому этот процент склонен к злоупотреблению алкоголем вне зависимости от экономических или политических проблем.

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#минздрав рф
#спирт
#михаил мурашко
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Бакальчук: Склад в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности
05 февраля 2024, 04:44

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сгоревший в Шушарах склад Wildberries полностью соответствовал всем имеющимся нормам пожарной безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявила основательница и глава маркетплейса Татьяна Бакальчук
«Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности <...> у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам», — отметила она.



Как заявлял ранее замглавы Минпромторга РФ, статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов, склад в Шушарах не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, а сам факт его работы «является странным».

Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли. 16 января стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт в мессенджере и пропал.

По предварительным данным, ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. По факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Татьяна Бакальчук и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже договорились о строительстве в регионе нового склада и распределительного центра. Он будет на треть больше того, что сгорел в Шушарах. Новый объект будет возведён в индустриальном парке М10 в Красном Бору Тосненского района области. Площадь складских помещений нового распределительного центра составит 154 тысячи квадратных метров.

По словам Дрозденко, инвестиции фирмы Wildberries в проект составят около 9 миллиардов рублей. Новый объект позволит складировать и хранить до 14 миллионов единиц товарной продукции в год. Логистическая обработка товаров составит 115 единиц в год. Будет создано 7,5 тысячи новых рабочих мест. Реализовать проект запланировано к IV кварталу 2025 года, но первая очередь, по словам Бакальчук, будет запущена уже в этом году.

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#склад
#пожар
#уголовное ущерб
#обработка
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Над Брянской областью за несколько часов сбиты уже 4 беспилотника ВСУ
05 февраля 2024, 01:28

Фото: Yurchello108

Уже четвёртый за последние несколько часов дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидировали в Брянской области, сообщило Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.
О сбитых беспилотниках сообщал ранее и брянский губернатор Александр Богомаз.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в период с 27 января по 3 февраля военными ВС РФ были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.

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#украина
#бпла
#беспилотник
#брянская область
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Mash: В семье Юкиных из подмосковного Лыткарино появился 12-й ребёнок
04 февраля 2024, 23:04

Фото: Медиаархив Московской области

Супруги Заира и Олег Юкины из подмосковного Лыткарино стали родителями в двенадцатый раз. Как сообщил Telegram-канал Mash, 41-летняя Заира родила маленького Натаниэля в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах, как и всех остальных своих детей.




По словам многодетной матери, она с юности мечтала о дюжине детей — но теперь, несмотря на осуществление долгожданной мечты, она не против выносить и родить ещё одного.

Оба супруга родом из Подмосковья и имеют общие взгляды, ценности и мечты. Олег – коренной лыткаринец, а Заира родилась в Дмитрове в семье зоотехников. Первый их ребёнок, дочь Екатерина, родилась ещё 23 года назад и сейчас учится на художника-реставратора. Каждый из детей, кроме самых маленьких, окончил музыкальную школу или учится в ней. Кроме того, все дети занимаются каким-либо спортом: волейболом, баскетболом и т.д.

«Смотрите с супругом в одну сторону. Не бойтесь будущего, вступайте в него с радостью и надеждой. Делитесь с детьми своим спокойствием, душевным теплом, учите делать добро <...> и много с ними разговаривайте», — секрет своего семейного счастья Заира раскрыла журналистам ещё осенью 2021 года, после рождения своего 11-го рёбёнка, дочки Теи.

Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщила 1 февраля пресс-служба Минимущества Подмосковья.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет единый федеральный статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считаться семья, где воспитывают трех и более детей. До этого в России действовал только региональный статус, из-за чего при переезде в другой регион каждая такая семья теряла его вместе со всеми полагающимися льготами и была вынуждена заново оформлять документы.

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#дети
#многодетная семья
#материнство
#люберцы
#лыткарино
#роддом
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Актёр Алексей Агапов умер через день после своего 50-летия
04 февраля 2024, 19:58

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Ижевске скончался заслуженный артист Удмуртии, актёр Государственного русского драматического театра Удмуртии Алексей Агапов. Смерть наступила всего через день после того, как артист отпраздновал свой 50-летний юбилей.
Алексей Агапов окончил Пермский Государственный институт искусства и культуры по специальности «Актёр театра и кино», а затем Екатеринбургский Государственный театральный институт по специальности «Режиссёр драмы». Он 16 лет служил в Сарапульском драматическом театре, а с 2015 года являлся ведущим актёром Государственного русского драматического театра Удмуртии в Ижевске. Среди его ролей Хоботов в театральной постановке «Покровских ворот», Акопа в «Хануме», Полония в «Гамлете», Франсуа в «Ужине с придурком» и многие другие.

Коллеги актёра с горьким недоумением вспоминают, как ещё день назад готовились к его юбилею, сочиняли смешные поздравления. Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким покойного актёра, так скоропостижно скончавшегося. Собратья по сцене говорят, что теперь Алексей Агапов навсегда останется добрым ангелом их театра.

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#кино
#соболезнования
#актёр
#артист
#театр
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Сегодня на выставке-форуме «Россия» прошёл День инфраструктуры и среды для жизни
04 февраля 2024, 15:55

Фото: Дмитрий Белицкий

Сегодня, 4 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл тематический день «Инфраструктура и среда для жизни». Участие в деловом кластере тематического дня принял министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Открыло работу форума пленарное заседание под председательством заместителя главы правительства Российской Федерации, председателя Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Марата Хуснуллина. В своём выступлении вице-премьер, в частности, сообщил, что правительство планирует продлить действие программы «Семейная ипотека». Также будет поддержано соответствующее кредитование на Дальнем Востоке и в новых российских регионах.

Фото: Дмитрий Белицкий

Затем прошли экспертные панели, в рамках которых обсуждалось будущее малых городов, реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, их связь с жизнью и интересами городских сообществ.

«Наша программа по строительству социальных объектов в прошлом году была выполнена на сто процентов. В этом году мы готовимся завершить строительство большой современной детской больницы в Красногорске, которая будет открыта уже этим летом. В марте приступаем к строительству нового знакового проекта — центральной районной больницы в Балашихе. Её мощность составит более 1100 коек. Оба эти проекта реализуются при поддержке президента и с участием средств бюджета», — рассказал министр строительного комплекса Московской области

Фото: Дмитрий Белицкий

На стенде Московской области свои мастер-классы «Построй город будущего» и «Нарисуй свою мечту» провели студенты техникума имени С.П. Королева. Гости выставки принимали активное участие в тематических викторинах от АО МСУ-1 и Концерна Крост. Знание достижений строительной отрасли в Подмосковье участники форума проверили на викторинах регионального Минстройкомплекса.

Фото: Дмитрий Белицкий

Каждый, кто сегодня смог побывать на мероприятии, открыл для себя что-то новое в сфере строительства.


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#выставки
#семейная
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Осуждённый экс-министр обороны ДНР Стрелков может отправиться на фронт
Адвокат Молохов: осуждённый Стрелков может добровольцем отправиться на фронт
04 февраля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отправленный в колонию за призывы к экстремистской деятельности, может отправиться добровольцем на фронт. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.
Он подчеркнул, что Стрелков неоднократно выражал желание отправиться в зону СВО. Также такое решение позволит получить ему условно-досрочное освобождение, поэтому такой вопрос будет выноситься на обсуждение, отметил Молохов.

Ранее, 25 января, после оглашения приговора Мосгорсудом супруга Стрелкова (Гиркина) объявила, что будет обжаловать приговор. Напомним, что решением суда экс-министра ДНР приговорили к четырём годам лишения свободы.

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#добровольцы
#сво
#тюрьма
#экстремизм
#днр
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В петербургском избирательном штабе Путина представили книгу участника СВО
04 февраля 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

В петербургском региональном избирательном штабе Владимира Путина прошла презентация книги Александра Доброго «Третий тост». Это сборник воспоминаний участника специальной военной операции, а также стихи и рассказы, снабжённые рисунками автора.
В книге автор, который был ещё добровольцем Народного ополчения ДНР, правдиво и эмоционально описывает события на Донбассе в 2014-2016 годах, передаёт «Вечерний Санкт-Петербург». Тогда Александр воевал в составе знаменитого батальона «Восток». На страницах воспоминаний читатели узнают о боях за Донецкий аэропорт, прочитают рассказы о боевых товарищах солдата и писателя.

Сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Евгений Шувалов отметил, что такая книга очень важна в первую очередь для молодёжи, потому что она правдиво, простым языком рассказывает правду о том, что происходило на Донбассе.

В планах Александра Доброго вторая часть книги, уже о событиях специальной военной операции. В ней он расскажет, как в составе своего подразделения, вместе с боевыми товарищами участвовал в освобождении территории Луганской Народной Республики.

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