«Известия»: Депутаты хотят запретить рассаживать в самолётах семьи с детьми

Супруги Заира и Олег Юкины из подмосковного Лыткарино стали родителями в двенадцатый раз. Как сообщил Telegram-канал Mash, 41-летняя Заира родила маленького Натаниэля в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах, как и всех остальных своих детей.