«Известия»: Депутаты хотят запретить рассаживать в самолётах семьи с детьми

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Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи с детьми по разным местам в самолётах. Соответствующий законопроект в виде поправок в Воздушный кодекс РФ готовят депутаты Госдумы, сообщают «Известия».
Пока что власти лишь рекомендовали перевозчикам не разъединять детей с их родителями на время полёта. Однако единого подхода на этот счёт у авиакомпаний нет до сих пор.
Да и сами парламентарии пока ещё не определились с возрастом детей, для которых должен быть актуален подобный запрет.
Сейчас авторы документа рассматривают несколько вариантов — например, для пассажиров до 12 или 14 лет (а в случае, если речь идёт о ребёнке с инвалидностью — то и до достижения им 18-летнего возраста).
При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, говорит одна из авторов идеи — первый зампред думского комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, единоросс Татьяна Буцкая.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала предложение о выделении отдельного ряда для в самолетах для пассажиров с животными. По её словам, для пассажиров, которые путешествуют без животных, но при этом находятся в салоне по соседству с ними, не всегда это приятно. У людей бывают аллергии. Могут быть иные причины, доставляющие дискомфорт пассажирам. Поэтому эта инициатива направлена на то, чтобы позаботиться о пассажирах, которые передвигаются без животных.
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Да и сами парламентарии пока ещё не определились с возрастом детей, для которых должен быть актуален подобный запрет.
При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, говорит одна из авторов идеи — первый зампред думского комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, единоросс Татьяна Буцкая.
«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь», — подчеркнула она.При подготовке поправок учтут возражения бизнеса. Главная цель — обеспечить безопасность перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала предложение о выделении отдельного ряда для в самолетах для пассажиров с животными. По её словам, для пассажиров, которые путешествуют без животных, но при этом находятся в салоне по соседству с ними, не всегда это приятно. У людей бывают аллергии. Могут быть иные причины, доставляющие дискомфорт пассажирам. Поэтому эта инициатива направлена на то, чтобы позаботиться о пассажирах, которые передвигаются без животных.
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Артем Путинцев