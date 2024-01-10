«Без коляски на мороз»: Мамаев объяснил своё поведение на борту Flydubai

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Бывший российский футболист Павел Мамаев заявил, что никакого скандала на борту Flydubai, на самом деле, не было, в интервью для Telegram-канала Mash.
Напомним, ранее стало известно, что Мамаев с семьей должен был улететь в Дубай в 04:45 утра 10 января. Однако, капитан корабля сообщил, что вылет будет перенесён на 23:30. Тогда Мамаев заявил, что не сдвинется со своего места (в эконом классе), пока ему не принесут детскую коляску. По информации Mash, бывший футболист кричал, ругался и матерился.
Однако, сам Мамаев заявил, что его настроение было испорчено в тот момент, когда пилот стал набирать высоту, а затем резко затормозил и сообщил, что вылет перенесён на вечер. Звезда запереживал, что ему придётся выносить своего малолетнего сына на мороз без коляски, которую они сдали перед посадкой в самолёт.
При этом, по словам Мамаева, этот инцидент даже нельзя назвать скандалом.
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Однако, сам Мамаев заявил, что его настроение было испорчено в тот момент, когда пилот стал набирать высоту, а затем резко затормозил и сообщил, что вылет перенесён на вечер. Звезда запереживал, что ему придётся выносить своего малолетнего сына на мороз без коляски, которую они сдали перед посадкой в самолёт.
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Евгения Парфентьева