Пассажирка «Уральских авиалиний» поссорилась с мужем и родила дочь в самолёте

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Беременная пассажирка «Уральских авиалиний» перенервничала из-за ссоры с мужем и родила дочь прямо на борту самолёта, об этом рассказала мать роженицы в интервью для E1.RU
Роды в воздухе произошли 10 января. Рейс «Уральских авиалиний» вылетел из столичного аэропорта Жуковский в столицу Таджикистана Душанбе.
На фоне стресса у беременной женщины начались схватки прямо на борту самолёта. 32-летнюю пассажирку разместили на трёх креслах и успешно помогли ей родить.
Отмечается, что пассажиры так расчувствовались, что собрали для новорождённой 55 тысяч рублей.
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«У неё муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», - рассказала мать женщины.
Отмечается, что пассажиры так расчувствовались, что собрали для новорождённой 55 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева