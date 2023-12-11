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«Известия»: Граждане смогут передавать персональные данные через «Госуслуги»

11 декабря 2023, 01:46
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Россияне смогут передавать согласие на обработку своих персональных данных и коммерческих сведений из одной организации в другую через портал «Госуслуги». Об этом сообщил в эксклюзивном интервью газете «Известия» глава департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин.
По мнению чиновника, создание единой платформы позволит гражданам управлять сведениями о себе при их передаче и получать больше услуг удаленно, быстрее передавая свои данные вместо того, чтобы «с нуля» заполнять соответствующие анкеты. Это облегчит получение услуг в банках, операторах связи, страховых компаниях.

Запуск проекта запланирован на 2025 год, добавил представитель Минцифры.


Ранее Дмитрий Дубынин заявлял о том, что уже в 2024 году будет запущен ряд пробных проектов по использованию россиянами сервиса «Госуслуги» в качестве замены паспорта. В частности, «Госуслуги» заменят паспорт в МФЦ, банках, при покупке авиабилетов, приобретения ряда категорий товаров и в других ситуациях, требующих удостоверения личности.

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#информация
#госуслуги
#россияне
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Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента
Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда
11 декабря 2023, 02:36

Фото: iStock/by sonmez

Юрист Пётр Гусятников рассказал, что банк может списать деньги со счёта клиента по решению суда или по договору. Об этом пишет «Прайм».
Для списания по решению суда необходим исполнительный лист, с которым могут обратиться граждане или приставы, если решение о взыскании вынесено в их пользу. Отказать им банк не имеет права. Вместо исполнительного листа может также использоваться судебный приказ о взыскании - например, за долги по ЖКХ или алиментам.

Во втором случае списание средств без согласия клиента должно быть предусмотрено в договоре. Банки, обычно, списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги самостоятельно. Если клиента это не устраивает, он должен внимательно изучить договор, так как без права на безакцептное списание банк не сможет оказывать некоторые услуги, объяснил Гусятников.

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#договор
#долги
#приставы
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Вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд из России
11 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/Elena Chertovskikh

В России вступило в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при временном запрете на выезд из страны. Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства, которое начинает действовать с понедельника, 11 ноября.
Согласно принятым ещё 24 ноября правилам сдачи загранпаспорта, хранить его должны будут либо те органы власти, которые его выдали (например, МВД или МИД), либо государственные организации, которые ограничили отъезд за границу своим сотрудникам

Как отмечается в документе, после снятия ограничений на выезд россиянин сможет вернуть себе загранпаспорт в день подачи соответствующего обращения.

По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.

Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится только после полного погашения.

Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.

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#правительство
#загранпаспорт
#россияне
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Патриарх Кирилл заявил, что Россия является одной из пяти свободных стран в мире
10 декабря 2023, 23:53

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Знаменском храме при главке МВД по Москве заявил, что россияне должны благодарить Бога за то, что они живут в свободной стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха.
«Мы живём в благополучное время, и это благополучие не должно отдалять нас от Бога. А наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день», — сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что в настоящее время большинство стран нельзя назвать по-настоящему свободными. Патриарх также призвал молиться за Родину, российских бойцов и президента Владимира Путина.

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#патриарх кирилл
#россия
#россияне
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ЛНР и Чечня представили свои достижения на выставке-форуме «Россия»
10 декабря 2023, 20:46

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Дни Луганской Народной Республики (ЛНР) и Чеченской Республики (ЧР) прошли на выставке-форуме «Россия». Глава ЛНР Леонид Пасечник и Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев рассказали гостям о развитии регионов и представили их достижения.
Пасечник рассказал, что несмотря на то, что период нестабильности и боевых действий в ЛНР завершился только недавно, региону уже удалось многое восстановить и воссоздать заново. Так, уже активно работают несколько предприятий: Алчевский металлургический комбинат, завод ферросплавов и вагоноремонтный завод в Стаханове. 

Также, благодаря приходу новых инвесторов, удалось приступить к развитию аграрной промышленности, восстановить научно-образовательный потенциал региона. 

На стенде Чеченской Республики гости форума увидели результаты использования карбонового полигона, на котором исследуют климатические изменения. А также модель интеллектуальной солнечной электростанции, которую разработали молодые учёные республики. 

Зампред правительства РФ, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ Александр Новак высоко оценил стенд Чечни, отметив, что это действительно перспективный и стремительно развивающийся регион России. 

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#лнр
#чечня
#форум
#россия
#развитие
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Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла арест счета его компании
10 декабря 2023, 19:25

Фото: istockphoto/blinow61

Представители пресс-службы знаменитого кинодеятеля Никиты Михалкова опровергла информацию об аресте Федеральной налоговой службой (ФНС) счетов принадлежащей ему компании ООО «Тёмино-Лесное».
Ранее информация о претензиях ФНС к известному актёру, кинорежиссёру и председателю Союза кинематографистов РФ по поводу принадлежащей ему фирмы появилась в телеграм-канале Mash. Сообщалось, что арестован расчётный счёт ООО «Тёмино-Лесное», открытый в «Инкаробанке». Якобы причиной стало то, что фирма для уменьшение налоговой нагрузки умышлено занизила арендную плату, выплачиваемую за земельный участок в Нижегородской области.

Сотрудник пресс-службы компании заявил, что данная информация не соответствует действительности, а ООО «Тёмино-Лесное» работает в штатном режиме и может совершать любые банковские операции без всяких ограничений.

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#участок
#фнс
#компании
#операции
#информация
#рф
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Гости стенда Подмосковья на ВДНХ сделали открытки в стиле федоскинской миниатюры
10 декабря 2023, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На стенде Подмосковья на выставке «Россия» ежедневно проводятся различные мастер-классы для взрослых и детей. О том, какие активности прошли в эти выходные, «Радио 1» рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Главный художник Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елена Моисеева провела мастер-класс для посетителей стенда Подмосковья. В ходе занятия гости форума познакомились с народными промыслами и даже создали уникальные открытки в стиле федоскинской миниатюры.

«Сегодня мы предлагаем попробовать себя в роли художника и сделать авторскую открытку. Такие мастер-классы не только знакомят людей с промыслом, но и помогают предприятию узнать какие рисунки и мотивы человек хочет видеть у себя дома или преподнести в качестве подарка», – рассказала Моисеева. 
Также на стенде Подмосковья на ВДНХ прошёл мастер-класс «Язык геральдики. Подмосковные города». Младший научный сотрудник историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Дмитрий Тишин рассказал гостям о гербах городов Московской области: что они означают и когда появились. 

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Посетители мастер-класса даже смогли создать собственный уникальный семейный герб или символ места, где они живут. 

Кроме того, творческое занятие провели опытные художники-керамисты Дулёвского фарфорового завода. Гости смогли расписать фарфоровые тарелки. 

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Во время мастер-класса мы обучаем технике мазковой росписи, традиционной для нашего Дулёвского фарфорового завода. Например, как рисовать цветок, пышную розу – агашку, так её называют в простонародье. Расписываем акриловыми красками, декоративными. А на заводе роспись выполняется керамическими красками. Здесь мы демонстрируем технику, показываем, как делается мазок. Это не так уж просто. Живописцы завода учатся порядка двух лет, прежде чем начать расписывать посуду. Вырабатывают технику, причём она у каждого своя получается», – рассказала художник завода Ирина Бычкова.

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#подмосковье
#россия
#вднх
#мастер-класс
#форум
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ФНС наложила арест на счета компании Никиты Михалкова
10 декабря 2023, 14:40

Фото: сайт Кремля

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на счета фирмы ООО «Тёмино - Лесное», учредителем, владельцем и единственным сотрудником (конечно, генеральным директором) является Никита Михалков.
По информации телеграм-канала Mash, компания, принадлежащая знаменитому российскому кинодеятелю, арендовала в Павловском районе Нижегородской области участок земли площадью 30 гектаров. Несколько лет спустя фирма «Тёмино - Лесное» для того, чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд добилась снижения арендной платы за земельный участок с четырёх миллионов рублей в год до 366 тысяч.

Ранее о том, что ФНС имеет какие-то претензии к компании Михалкова ничего не было известно. Несмотря на это, фискальное ведомство наложило арест на расчетный счёт ООО «Тёмино - Лесное», открытый в «Инкаробанке».

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#суд
#арест
#участок
#фнс
#компании
#земля
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Гинцбург рассказал, когда обновлённая вакцина «Спутник Лайт» поступит в регионы РФ
Гинцбург: Минздрав согласовал обновлённую вакцину «Спутник Лайт»
10 декабря 2023, 13:15

Фото: iStock/Alernon77

Министерство здравоохранения РФ согласовало обновление состава вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что все изменения состава внесены в инструкцию к вакцине. 

В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Гинцбург. 

Ранее Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» больше не защищает от коронавируса. Это связано с появлением новых штаммов заболевания.  

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#александр гинцбург
#минздрав рф
#вакцина
#коронавирус
#россия
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Депутат Чернышов предложил наградить жителя Воронежа, спасшего детей от стрельбы
Чернышов предложил наградить воронежца, закрывшего собой детей от стрельбы
10 декабря 2023, 10:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить орденом мужества жителя Воронежа, который заградил детей от стрельбы. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Накануне сообщалось, что военный лётчик из Воронежа получил тяжёлые ранения, закрывая собой троих детей. Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу по военному. В настоящее время он находится в больнице. 

Чернышов высоко оценил мужество мужчины и заявил, что его необходимо наградить за ту бескорыстную помощь, которую он, рискуя собственной жизнью, оказал детям. 

По словам депутата, такие люди являются настоящими героями, а их поступки достойны уважения. 

Также Чернышов пожелал воронежцу скорейшего выздоровления. 

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