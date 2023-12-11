«Известия»: Граждане смогут передавать персональные данные через «Госуслуги»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Россияне смогут передавать согласие на обработку своих персональных данных и коммерческих сведений из одной организации в другую через портал «Госуслуги». Об этом сообщил в эксклюзивном интервью газете «Известия» глава департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин.
По мнению чиновника, создание единой платформы позволит гражданам управлять сведениями о себе при их передаче и получать больше услуг удаленно, быстрее передавая свои данные вместо того, чтобы «с нуля» заполнять соответствующие анкеты. Это облегчит получение услуг в банках, операторах связи, страховых компаниях.
Запуск проекта запланирован на 2025 год, добавил представитель Минцифры.
Ранее Дмитрий Дубынин заявлял о том, что уже в 2024 году будет запущен ряд пробных проектов по использованию россиянами сервиса «Госуслуги» в качестве замены паспорта. В частности, «Госуслуги» заменят паспорт в МФЦ, банках, при покупке авиабилетов, приобретения ряда категорий товаров и в других ситуациях, требующих удостоверения личности.
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Запуск проекта запланирован на 2025 год, добавил представитель Минцифры.
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Артем Путинцев