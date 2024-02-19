«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном

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Польские фермеры начали блокировать железнодорожные составы с украинским зерном, пишут «Известия». Местные СМИ также сообщают, что поляки перекрывают проезд пассажирских автобусов рядом с польско-украинской границей.
В свою очередь, в Государственной таможенной службе Украины сообщили о том, что На автомобильном направлении движение грузовиков в обе стороны полностью заблокировано.
Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.
В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.
При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.
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Польские фермеры устроили акцию против импорта с Украины
Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.
Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.
При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.
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Артем Путинцев