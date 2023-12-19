Зеленский подтвердил имеющийся конфликт между Украиной и Польшей

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Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник.
Также президент Украины подчеркнул, что имеется конфликт на уровне лидеров. Он обратился к властям Польши с призывом разблокировать границу с Украиной. При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.
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