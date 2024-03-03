«Известия»: Появилось видео КТО в Карабулаке

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Антитеррористические подразделения ФСБ РФ продолжают спецоперацию в Ингушетии. Как сообщают «Известия», в распоряжении издания оказалось видео с места событий.
По данным силовиков, Шестеро боевиков забаррикадировались в квартирном доме, на предложение сдаться ответили стрельбой. Спецназ ФСБ эвакуировал из опасной зоны гражданских, несмотря на то, что террористы открыли по людям шквальный огонь.
В настоящее время бой продолжается, бандиты вооружены большим количеством автоматического оружия и взрывных устройств, сообщает источник.
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