Режим КТО ввели в ингушском Карабулаке

В части города Карабулак в Ингушетии местные власти ввели режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.
Ограничения района проведения операции охватывают улицы: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
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