В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками

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Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время сражаются с боевиками в городе Карабулак Ингушетии, сообщил источник из региональных силовых структур, передает РИА Новости.
«В Карабулаке происходит столкновение с боевиками. Заблокированные в многоквартирном доме боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов после предложения сдаться», — сообщил собеседник агентства.Ранее сегодня в 19:30 по московскому времени был введен режим контртеррористической операции в Карабулаке с целью предотвращения терактов и преступлений террористической направленности. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
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