Озвучена сумма гонорара за теракт в «Крокус Сити Холле»

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Участники нападения на «Крокус Сити Холл» в Красногорске должны были получить вознаграждение в размере 500 000 рублей на всех, а не на каждого по отдельности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
Половина суммы, 250 000 рублей, была переведена на банковскую карту задержанных. Ранее один из подозреваемых в терроризме, Шамсиддин Фаридуни, заявил на допросе, что нападавшим обещали заплатить 500 000 рублей, но его слова были неправильно поняты, и предполагалось, что эту сумму получит каждый исполнитель теракта.
Собеседник также раскрыл информацию о подготовке терактов. По его словам, двое обвиняемых получали инструкции, находясь в Турции, а двое других были задействованы уже на территории России.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Собеседник также раскрыл информацию о подготовке терактов. По его словам, двое обвиняемых получали инструкции, находясь в Турции, а двое других были задействованы уже на территории России.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Александр Климов