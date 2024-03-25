Суд арестовал третьего обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»

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Басманный суд арестовал до 22 мая третьего обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни, передает корреспондент информационного агентства ТАСС с места событий.
Отмечается, что Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.
Ранее аналогичные меры пресечения были избраны в отношении Далерджона Мирзоева и Рачабализода Муродали.
До этого двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявили обвинения в терроризме, обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.
До этого двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявили обвинения в терроризме, обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
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Александр Климов