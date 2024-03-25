Суд арестовал четвертого фигуранта по делу о теракте в Красногорске

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Басманный суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова до 22 мая 2924 года, передает корреспондент ТАСС.
19-летнего Файзова доставили в суд на коляске и в медицинском халате. Решение о мере пресечения было принято в закрытом режиме
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года трех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года трех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Александр Климов