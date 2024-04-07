Известному российскому режиссеру вызвали скорую помощь в театр в Москве

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Режиссеру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театре «У Никитских ворот» в Москве.
Согласно информации из Telegram-канала Mash, 3 апреля, в день его 87-летия, художественный руководитель театра потерял сознание во время работы.
Коллеги режиссера вызвали медицинский персонал, который предоставил помощь на месте. По словам близких, его плохое состояние здоровья связано с усталостью. Сейчас Розовский находится дома.
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