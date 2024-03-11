Врач Негорелова: При боли внизу живота необходимо вызывать скорую

С 11 по 17 марта по традиции Масленичной недели россияне будут активно печь блины. Это блюдо достаточно калорийное, но его можно «оздоровить» с помощью различных добавок. Как сделать блины более полезными, рассказала диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич в беседе с «АиФ».