Врач Негорелова: При боли внизу живота необходимо вызывать скорую

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Врач акушер-гинеколог Софья Негорелова рекомендовала россиянкам при острой боли внизу живота вызывать скорую помощь, поскольку вопрос может касаться жизни и смерти.
Она отметила, что причиной могут быть гинекологические проблемы. При этом, по её словам, важно установить, при каких обстоятельствах началось ухудшение состояния. Врач добавила, что в подобной ситуации важно обратится к любому медицинскому специалисту для помощи.
Ранее предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила об опасности отсутствия регулярных осмотров, так как онкология матки и груди может протекать бессимптомно вплоть до 3-4 стадии.
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«В любом случае, если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается, и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Негорелова.
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Мелисса Тимофеева