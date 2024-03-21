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Назван очевидный симптом, при котором немедленно надо вызывать скорую

Врач Эдигер: При дыхательной недостаточности надо срочно вызывать медиков
21 марта 2024, 20:01
Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.
При подобной ситуации необходимо немедленно вызвать скорую помощь, отметил врач.

«Есть ряд симптомов, которые угрожают жизни. Самый элементарный и очевидный — это дыхательная недостаточность, когда наблюдаются два момента. Первый — это нарушение либо резкое увеличение количества дыхательных движений. Должно насторожить и состояние, при котором их становится меньше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.


Дыхательная недостаточность может быть вызвана многими факторами, среди которых проблемы с центральной нервной системой и сердечно-сосудистыми осложнения.

Ранее терапевт Зои Уильямс предупредила, что несмотря на то, что зевота — это естественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний.

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Врач Ворслов предупредил об опасности высокого пульса перед сном
21 марта 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/mheim3011

Член-корреспондент Российской экологической академии, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Леонид Ворслов заявил, что высокий пульс перед сном может говорить о гипоксии, поэтому при таком симптоме надо срочно обращаться к врачу.
«Чаще это связано с гипоксией, то есть с нехваткой кислорода, которую испытывают органы и ткани. Кислород доставляется кровью, в частности, эритроцитами, и повышенный пульс возникает при снижении количества эритроцитов или при сниженном гемоглобине. Гипоксия может быть вызвана тем, что эритроциты слишком крупные, что бывает при дефиците витамине B12», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ворслов.

В этой связи он заявил о необходимости при повышенном пульсе исключить нехватку железа и витамина B12 в организме.

Также пульс может подниматься по многим другим причинам, среди которых сахарный диабет, вегетососудистая дистония, болезни надпочечников и т. д.

Ранее специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.

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#врач
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#здоровье
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Врач Нергачева: С помощью диаскинтеста мы следим, чтобы не развился туберкулез
21 марта 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Irina Tiumentseva

Врач-фтизиатр высшей категории Городского противотуберкулезного диспансера Вероника Нергачева рассказала о разнице между Манту и диаскентестом.
По её словам, последний показывает не просто наличие в организме туберкулёза, но и его поведение и развитие.

«Диаскинтест свидетельствует не просто о наличии микобактерий туберкулеза в организме, а также о том, как они себя ведут, способны ли к размножению, то есть к скрытой латентной инфекции. И с помощью этого теста мы следим, чтобы не развился туберкулез», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Нергачева.

Она добавила, что такие тесты являются внутрикожными, и для скринингового анализа наличия заболевания альтернатив им на данный момент нет.

Ранее подмосковные врачи предупреждают об опасности тонкого льда.

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#врачи
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#заболевания
#дети
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Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
21 марта 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.
«В них содержится большое количество сахара и кофеина, которые дают краткосрочный эмоциональный подъём. Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают и перестаёт вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она добавила, что схожим эффектом обладает и кофе.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.

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#врач
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#напитки
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В Долгопрудном провели диагностику пациенту с врожденной деформацией грудиной клетки
21 марта 2024, 17:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Эндоскописты Долгопрудного выполнили диагностическое исследование пациенту с деформацией грудиной клетки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
13-летнего пациента привезли на обследование перед плановой операцией. У мальчика было врожденное нарушение структуры грудины - килевидная грудная клетка.

«В подобных случаях деформации грудной клетки нельзя полностью исключить и деформацию пищевода, что в свою очередь может повлечь за собой высокий риск травматизации при проведении эндоскопического исследования.Пациент и его родители были проконсультированы заведующим эндоскопическим отделением стационара. Для минимизации рисков травматизации верхних отделов желудочно-кишечного тракта проведение исследования под седацией», — поделилась завотделения детского стационара Юлия Романова.

Стоит отметить, что обследование прошло без вреда для юного пациента.

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#долгопрудный
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Карьерный эксперт Чукина заявила об опасности трудоголизма для здоровья
21 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/master1305

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина заявила, что трудоголизм может спровоцировать депрессию у человека.
«Риск связан с нарушением баланса между работой и личной жизнью. При этом трудоголик, погружаясь полностью в трудовой процесс, не замечает, что у него начались проблемы. Он начинает оправдывать своё поведение необходимостью больше зарабатывать, проявлять эффективность и повышать качество работы», — пояснила в беседе с «Известиями» Чукина.

Она добавила, что со всем этим человек попросту забывает об отдыхе и грамотном планировании дня.

Для того, чтобы справится с проблемой, эксперт рекомендовала больше внимания уделять своим мыслям и чувствам, а также пересмотреть сферы жизни, связанные с работой, личными делами, увлечениями и т.д.

Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова также говорила, что трудоголизм опасен тем, что человек, одержимый работой, может не обращать внимание на своё здоровье, а также семью, личную и социальную жизнь, что оказывает пагубное влияние на его физическое и психологическое здоровье.

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#здоровье
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#человек
#работа
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Ученые выявили связь между длительным нахождением за компьютером и импотенцией
Andrology: много времени за компьютером приводит к мужской дисфункции
21 марта 2024, 16:11

Фото: istock / BartekSzewczyk

Китайские ученые выяснили, что мужчины, проводящие много времени за компьютером, подвергают себя большому риску нарушения эректильной дисфункции. Об этом пишет издание Andrology.
Исследователи проверили данные более 200 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Выяснилось, что любители компьютерных игр подвержены развитию импотенции больше, чем те, кто просто ведёт малоподвижный образ жизни.

Ученые во время разных действий замеряли уровень гормонов, отвечающих за способность заниматься интимом. Мужчинам предлагали смотреть телевизор, работать за компьютером, водить автомобиль.

Результат показали, что длительное нахождение за компьютером значительно повышает вероятность развития мужской импотенции. При этом с течением времени опасность растет: каждые час-два за компьютером риск заработать эректильную дисфункцию повышается в три раза.

Эксперты призвали ежедневно ходить, чтобы избежать застоя крови и улучшить самочувствие.

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#опасность
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Диетолог рассказала, как быстро похудеть к лету
Врач Афинская: резкий отказ от углеводов не приведет к похудению
21 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Полное исключение из рациона углеводов может привести к набору веса и появлению жира на животе. Об этом предупредила диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале.
«Не стоит слишком строго себя ограничивать, например, пытаться исключить все углеводы и другое. Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес», — предупредила Афинская.

По её словам, в рацион необходимо включить овощи и ягоды. Кроме того, она посоветовала полностью отказаться от сладких газированных напитков, больше гулять и спать.

Афинская также не советует сидеть на жёстких диетах и голодовках, а также же во всем себя ограничивать.

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#фитнес
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В Подмосковье проведут конференцию по перспективным направлениям инновационной онкологии
21 марта 2024, 14:32

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

23 марта Химкинская больница проводит конференцию «Задачи и перспективные направления инновационной онкологии». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Конференция состоится 23 марта в бизнес-центре «Рига Ленд».

В рамках мероприятия участники смогут представить доклады об основных проблемных темах в онкологии.

«Злокачественные новообразования сегодня являются серьезной медицинской и социальной проблемой. Медицина практика шагнули за последние десятилетия далеко вперёд, предлагая новые, прорывные технологии диагностики и лечения рака. Но в мире по-прежнему отмечается неуклонный рост числа онкологических больных, поэтому так важно проводить подобные мероприятия, которые позволяют специалистам получать новые знания, обмениваться опытом, расширять свои профессиональные возможности», — поделился главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Стоит отметить, что подать заявку на участие можно на официальном сайте конференции.

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Бокал за ужином: Учёные развеяли миф о пользе малых доз алкоголя для здоровья
The Conversation: исследования преувеличивают пользу небольших доз алкоголя
21 марта 2024, 14:19

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Ученые Канадского института провели исследования и выявили, что даже в малых дозах алкоголь вредит здоровью. Об этом пишет издание The Conversation.
Существует мнение, что малые дозировки спиртного могут приносить пользу. Это появилось из-за распространенного убеждения в наличии полезных свойств алкогольных напитков в 1980-х годах. В то время ученые открыли так называемый «французский парадокс».

Это явление представляет собой сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди французов при высококалорийном рационе питания и большом количестве жиров. Причиной парадокса также называли употребление сухого красного вина на постоянной основе.

Однако последующие научные работы выявили, что дело не в вине, а в средиземноморском питании, которое содержит много рыбы, морепродуктов, овощей, зелени и цельнозерновой пасты.

Ученые определили, что с возрастом люди начинают меньше пить, поэтому могут приписывать алкоголю терапевтический эффект, к примеру, при проблемах со сном. В исследованиях результат отказа от большого количество алкогольных напитков — улучшение состояния организма, можно обосновать фактом наличия малых доз алкоголя в рационе. За счет этого можно сделать ложное заключение, что малое количество спиртного полезно.

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