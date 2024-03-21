Назван очевидный симптом, при котором немедленно надо вызывать скорую

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Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.
При подобной ситуации необходимо немедленно вызвать скорую помощь, отметил врач.
Дыхательная недостаточность может быть вызвана многими факторами, среди которых проблемы с центральной нервной системой и сердечно-сосудистыми осложнения.
Ранее терапевт Зои Уильямс предупредила, что несмотря на то, что зевота — это естественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний.
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«Есть ряд симптомов, которые угрожают жизни. Самый элементарный и очевидный — это дыхательная недостаточность, когда наблюдаются два момента. Первый — это нарушение либо резкое увеличение количества дыхательных движений. Должно насторожить и состояние, при котором их становится меньше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Ранее терапевт Зои Уильямс предупредила, что несмотря на то, что зевота — это естественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний.
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Мелисса Тимофеева