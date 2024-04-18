«Ситуация непростая»: Россиянам рассказали об отдыхе на майских праздниках

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Москва и Московская область вошли в топ популярных направлений для отдыха в майские праздники, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Отмечается, что на майские праздники лучше планировать отдых в России, потому что выходные не такие длинные, как полноценный отпуск.
Директор онлайн тревел агентства Людмила Зобкова в беседе с «Радио 1» отметила, что ситуация с наличием мест на майские праздники уже непростая.
Также специалист рассказала, какие города в Московской области самые популярные для отдыха в майские праздники.
Турэксперт уточнила, что средняя стоимость отеля в Подмосковье на двоих в сутки с полным пакетом — 10-15 тысяч рублей.
Людмила Зобкова раскрыла, что у жителей столицы есть особенное влечение к «деревенскому отдыху», но и отдых по России тоже пользуется спросом.
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«Уже сложно забронировать места на майские праздники. Я могу сказать, что это не только праздничные выходные, но и все первые две недели мая полностью заняты, то есть люди настроены на продолжительный отдых, но, конечно, найти места еще возможно. Тут всё зависит от типа отдыха: многие любят отдыхать в загородных парк-отелях, кто-то любит выезжать на экскурсии, кто-то любит совмещать эти два дела, поэтому нужно смотреть по направлениям. По подмосковным отелям могу сказать, что процентов 80 уже загружены», — сказала эксперт.
Также специалист рассказала, какие города в Московской области самые популярные для отдыха в майские праздники.
«Из сезона в сезон мы можем выделить Коломну. Это, наверное, главный туристический город. Нет ни одного человека, который в Коломне не побывал, а если не побывал, то точно собирается на майские. Коломна всех поражает. На втором месте бронирование показывает, что Серпухов пользуется спросом. Он стоит на стыке трёх областей, а люди любят межрегиональные маршруты, то есть посещают и сам город, и соседние города: Тулу, Калугу и так далее. Следом по полярности идут Дмитров и Сергиев Посад», — поделилась собеседница.
Турэксперт уточнила, что средняя стоимость отеля в Подмосковье на двоих в сутки с полным пакетом — 10-15 тысяч рублей.
Людмила Зобкова раскрыла, что у жителей столицы есть особенное влечение к «деревенскому отдыху», но и отдых по России тоже пользуется спросом.
«Для москвичей преобладает деревенский тип, ездят в Зарайск смотреть на сыроварни, пользуются спросом программы из серии поехать к бабушке на огород, чтобы помочь. Если говорить про Россию, то это Кавказ. Люди любят покушать, поэтому Казань с татарской кухней или Дагестан, Сочи является неотъемлемым лидером, чтобы морским воздухом подышать. Есть лайфхак: для отдыха на море лучше выбирать не летние сезоны, когда огромные толпы на пляжах, когда цены зашкаливают, а поехать в мае или в сентябре-октябре, когда начинается бархатный сезон. Санкт-Петербург тоже то направление, которое сильно пользуется спросом на майские», — поделилась специалист.В завершении беседы турэксперт отметила, что люди, попутешествовав по России, начали осознавать, что не все города одинаковые.
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Анастасия Бондарева