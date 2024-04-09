Названы самые популярные подмосковные города для путешествий на майские праздники

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В загородных отелях и глэмпингах Московской области на майские праздники забронированы почти все места. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона, отметив, что отдых в Подмосковье в этот период традиционно пользуется высоким спросом.
«Самыми популярными направлениями для путешествий в этом году весной, как всегда, станут Коломна, Зарайск, Серпухов, Сергиев Посад, Дмитров и Истра. В Подмосковье наблюдается рост турпотока. Так, по итогам прошлого года регион посетили более 23 млн человек. Это более чем на 1 млн выше показателя 2022 года», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.
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Лора Луганская