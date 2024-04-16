Время шашлыков: стало известно, где провести майские праздники в Подмосковье

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Майские праздники — приятная пора, когда природа оживает после долгой зимы, солнце светит чаще и ярче, а душа просит новых эмоций и впечатлений. Что делать, если личной загородной резиденции нет?
Директор Автономной некоммерческой организации «Мособлпарк» Ксения Васильева в беседе с «Радио 1» объяснила, как выбрать место в Подмосковье для проведения майских праздников.
Также спикер добавила, что в Подмосковье есть как платные места-беседки, так и бесплатные.
Ксения Васильева отметила, что бронировать подобного рода вещи нужно заранее, хотя бы за неделю, потому что все хотят приехать и отдохнуть.
Пока интерактивная карта мест разрабатывается, директор «Мособлпарк» рекомендовала для подробной информации смотреть официальные сайты и телеграм-каналы парков.
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«У нас много парков, в которых оборудованы комфортабельные зоны для проведения прекрасного отдыха на природе в замечательные дни первомая и в дальнейшем. В ближайшее время на нашем портале welcome.mosreg.ru появится интерактивная карта с зонами и парками, где жители и гости Подмосковья смогут провести время. Сейчас карта в разработке, в ближайшую неделю она будет доступна для всех», — поделилась специалист.
Также спикер добавила, что в Подмосковье есть как платные места-беседки, так и бесплатные.
«Бесплатные оборудованные беседки есть в парке Малевича, но так как это территория лесного фонда, то, к сожалению, жарить шашлыки там нельзя, но провести время на свежем воздухе с пикником, конечно, можно. Высокий уровень комфорта представляется, например, в «Скитских прудах» — это платно, но беседки там оборудованы и мангальной зоной, и можно укрыться от непогоды, и купить прямо там же шашлык, угли и все сопутствующие товары. Совершенно потрясающий комплекс есть у нас в новом парке «Авангард» в городском округе Электросталь. Там можно не просто пожарить шашлык, но и провести день рождения, свадьбу, отметить памятное событие», — сказала собеседница.
Ксения Васильева отметила, что бронировать подобного рода вещи нужно заранее, хотя бы за неделю, потому что все хотят приехать и отдохнуть.
«В любом случае мест очень много: 196 парков в Подмосковье! Любой желающий найдет уютное оборудованное место. Нужно заранее планировать, например, в Краснознаменске такое бронируется за месяц. А если это бесплатное место, то нужно приезжать в этот день и занимать заранее место или просить, чтобы кто-то занял», — сказала эксперт.
Пока интерактивная карта мест разрабатывается, директор «Мособлпарк» рекомендовала для подробной информации смотреть официальные сайты и телеграм-каналы парков.
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Анастасия Бондарева