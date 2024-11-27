К системе «Безопасный регион» в Ленинском подключили ещё 1 тыс. видеокамер

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО
В Ленинском городском округе к системе «Безопасный регион» с начала года подключили около 1 тыс. видеокамер.
Теперь в муниципалитете работает 7,59 камер, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.
В пресс-службе добавили, что в 2025 году планируется подключить ещё порядка 500 камер. Цель системы «Безопасный регион» – безопасность в местах массового скопления людей, на социальных объектах и других значимых местах.
Вся видеоинформация попадает в архив, где хранится 30 дней. Это помогает в работе правоохранительных органов. Кроме того, камеры оценивают обстановку в городе, качество благоустройства, уборки территории и многое другое.
Читайте также:
В академии хоккея Алексея Касатонова открыт набор на бюджетные места
В Ленинском городском округе было создано 254 новых рабочих места
В Ленинском округе провели модернизацию 33 контейнерных площадок
«Практика свидетельствуют об эффективности применения комплексного подхода в этой работе. О наличии видеокамер системы «Безопасный регион» жители могут узнать на портале «Добродел». При необходимости они могут попросить сохранить видеозапись или внести предложение по установке новых устройств», – отметил Каторов.
В пресс-службе добавили, что в 2025 году планируется подключить ещё порядка 500 камер. Цель системы «Безопасный регион» – безопасность в местах массового скопления людей, на социальных объектах и других значимых местах.
Вся видеоинформация попадает в архив, где хранится 30 дней. Это помогает в работе правоохранительных органов. Кроме того, камеры оценивают обстановку в городе, качество благоустройства, уборки территории и многое другое.
«Ленинский округ активно развивается, строятся новые микрорайоны, растёт число жителей. Увеличивается и потребность в усилении мер безопасности. Открываем новые участковые пунктов полиции. В этом году такой пункт открылся в ЖК «Миниполис Дивное». В будущем году планируем передать три помещения для размещения участковых уполномоченных», – поделился планами Каторов.В пресс-службе уточнили, что передать в 2025 году планируют помещения в ЖК «Эко Видное 2.0», «Римский квартал» и «Горки парк».
Читайте также:
В академии хоккея Алексея Касатонова открыт набор на бюджетные места
В Ленинском городском округе было создано 254 новых рабочих места
В Ленинском округе провели модернизацию 33 контейнерных площадок
Лора Луганская