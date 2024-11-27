В Ленинском городском округе было создано 254 новых рабочих места

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
В 2024 году в секторе потребительских товаров Ленинского городского округа было создано 254 новых рабочих места и открыто 41 новое предприятие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В этом году мы открыли на территории нашего округа 41 новую организацию, из них 13 магазинов розничной торговли, 20 заведений общественного питания с общей вместимостью 732 места и 8 компаний по предоставлению бытовых услуг», — сообщила заместитель главы городского округа Виктория Морозова.Она отметила, что с начала 2024 года в Ленинском районе активно осуществляется проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва, направленный на приведение объектов потребительского рынка, расположенных вдоль основных дорог, в соответствие с действующими стандартами.
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Дайана Хусинова