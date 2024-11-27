В Ленинском городском округе было создано 254 новых рабочих места

Депутаты Сергей Миронов и Александр Ремезков из партии «Справедливая Россия — За правду» предложили законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.