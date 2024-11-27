В академии хоккея Алексея Касатонова открыт набор на бюджетные места

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Академия хоккея Алексея Касатонова в Ленинском городском округе проводит бесплатные занятия, в настоящее время открыт набор на бюджетной основе в группы начальной подготовки для детей в возрасте от трёх до 12 лет, а также всех желающих, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы начинаем тренировать детей с трех лет, чтобы вырастить настоящих чемпионов — хоккейные таланты, которые в дальнейшем будут представлять Ленинский городской округ в сборной России, в НХЛ, КХЛ и на различных турнирах», — сказал гендиректор академии хоккея Руслан Берников.Отмечается, что начинающим хоккеистам форма выдаются бесплатно.
Занятия проводятся в спорткомплексе в селе Молоково. Подробная информация о записи, тренировках и прочем размещена в сообществе академии в группе «ВКонтакте».
Читайте также:
В Ленинском городском округе было создано 254 новых рабочих места
В Ленинском округе провели модернизацию 33 контейнерных площадок
В школы Ленинского округа пришли работать более 180 новых учителей
Лев Каштанов