К социальной газификации подключили дома 50 тысяч жителей Московской области

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
В Подмосковье к соцгазификации подключены дома 50 тыс. жителей с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
За 2023 год в рамках президентской программы «Социальная газификация» в Московской области к централизованному газоснабжению подключили дома 50 тысяч жителей.
Стоит отметить, что до конца года планируется к социальной газификации подключить свыше 7 тысяч жителей. Подать заявку на подключение можно в режиме онлайн или в одном из офисов обслуживания клиентов.
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«На территории региона все программы газификации действуют по единому принципу: газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно. Подмосковье стало первым регионом РФ, где по поручению губернатора Андрея Воробьёва начали действовать льготы на социальную газификацию», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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Мира Полтева