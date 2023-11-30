В 2024 году к газу подключат 42 населённых пункта Можайского городского округа

В программу газификации на следующий год внесены 42 населённых пункта Можайского городского округа. Мособлгаз планирует работы на период с января по декабрь 2024-го, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что к концу будущего года газом смогут пользоваться жильцы 336 домов муниципалитета.