В 2024 году к газу подключат 42 населённых пункта Можайского городского округа

Фото: Мособлгаз
В программу газификации на следующий год внесены 42 населённых пункта Можайского городского округа. Мособлгаз планирует работы на период с января по декабрь 2024-го, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что к концу будущего года газом смогут пользоваться жильцы 336 домов муниципалитета.
Социальная газификация – президентский проект, который стал бессрочным. Программа позволяет бесплатно подвести газ к участку в деревнях, посёлках и городах, где уже есть газопроводы.
Так, в деревне Аксаново газом обеспечат 54 дома, в деревне Фомкино – 16. В деревне Павлищево получить доступ к голубому топливу смогут 28 домов.
Дома, где ещё нет газа, подключат к газопроводам в деревнях Красноиншино, Артёмки, Знаменка, Поминово, Утицы, Бородино, Шевардино, Фалилеево, Горячкино, Игумново, Мышкино, Власово, посёлках Ворошилово и Леспромхоз.
Информацию обо всех объектах можно узнать на сайте Мособлгаза.
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Так, в деревне Аксаново газом обеспечат 54 дома, в деревне Фомкино – 16. В деревне Павлищево получить доступ к голубому топливу смогут 28 домов.
Информацию обо всех объектах можно узнать на сайте Мособлгаза.
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Лора Луганская