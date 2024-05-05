Кабмин постановил создать комиссию по противодействию нелегальной занятости

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Российское правительство постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сообщается в обнародованном документе.
В тексте документа уточняется, что задачей комиссии будет мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости.
Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вынесла на повестку дня проблему неформальной занятости на территории региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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