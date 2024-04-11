Кабмин работает над сдерживанием цен на бензин

Риск уголовного преследования предпринимателей в России снизили, для этого был внесён ряд изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.