Кабмин работает над сдерживанием цен на бензин

Фото: iStock/bizoo_n
Правительство России работает над сдерживанием резкого скачка цен на бензин, пишет РБК.
Согласно протоколу совещания у вице-премьера Александра Новака, правительство обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса.
Так, Новак порекомендовал нефтяным компаниям закупать топливо по цене, которая сложилась на бирже, а не проводить операции между собой.
Кроме этого, Новак поручил бирже СПбМТСБ совместно с ФАС выяснить причину ажиотажного роста на торгах.
Отдельное внимание уделили мелкому опту и топливу для сельхозпроизводителей.
Читайте также:
Минфин России: Возможно повышение минимальных цен на водку, коньяк и бренди
В России ожидают рост цен на поездки в такси
Мирошник: США призывают ВСУ не бить по НПЗ РФ, опасаясь роста цен на нефть
Так, Новак порекомендовал нефтяным компаниям закупать топливо по цене, которая сложилась на бирже, а не проводить операции между собой.
Кроме этого, Новак поручил бирже СПбМТСБ совместно с ФАС выяснить причину ажиотажного роста на торгах.
Отдельное внимание уделили мелкому опту и топливу для сельхозпроизводителей.
Читайте также:
Минфин России: Возможно повышение минимальных цен на водку, коньяк и бренди
В России ожидают рост цен на поездки в такси
Мирошник: США призывают ВСУ не бить по НПЗ РФ, опасаясь роста цен на нефть
Алёна Самарева