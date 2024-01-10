Кабмин РФ не поддержал увеличение выплат при рождении ребенка до 30 тыс. рублей

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Российское правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР об увеличении суммы единовременной выплаты при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что сейчас сумма единовременной выплаты при рождении ребенка составляет 25 тысяч рублей.
В правительстве уточнили, что такие выплаты в России индексируются ежегодно, а для дополнительного повышения необходимы большие траты, не предусмотренные бюджетом.
Кроме того, в законопроекте не указаны источники финансирования, что нарушает Бюджетный кодекс Российской Федерации, и не объяснён предлагаемый уровень в 30 тыс. рублей.
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Диана Аванесян