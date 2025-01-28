Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Сладкая, как десерт: рецепт манной каши с белым шоколадом и вишней для сытного завтрака

Сладкая, как десерт: рецепт манной каши с белым шоколадом и вишней для сытного завтрака

Фото: iStock/Максим Крысанов

Фото: iStock/Максим Крысанов

Если вы желаете на завтрак сытное, но сладкое, как десерт, блюдо, попробуйте приготовить манную кашу с белым шоколадом и вишней. Рецепт – в материале «Радио 1».

Ингредиенты


  • 400 мл молока;
  • 80 г манной крупы;
  • 60 г белого шоколада;
  • 80 г замороженной вишни;
  • 20 г миндаля (лепестки);
  • 10 г какао-порошка (для подачи).




Фото: iStock/monkeybusinessimages

Инструкция

1. Подготовьте продукты.
2. Возьмите кастрюлю, вылейте молоко и добавьте шоколад. Доводим до кипения. Мешаем шоколад, пока он полностью не растает.
3. Высыпаем манку и сразу мешаем, чтобы не было комочков.

Фото: iStock/Milanchikov

4. Варим 2—3 минуты, постоянно мешаем до загустения каши.
5. Кладём в кастрюлю бóльшую часть вишни и орехов и варим ещё 1—2 минуты. Готово!

Фото: iStock/ligora

Разложите кашу по тарелкам, посыпьте лепестками миндаля и какао, сверху положите пару вишен. Приятного аппетита!

Читайте также:

Почему оладьи не получаются пышными: 7 распространенных ошибок и идеальный рецепт

Секрет сочных голубцов на сковороде: классический рецепт с идеальным соусом

Нежное лакомство на ужин для всей семьи: гречка с кусочками курицы, грибами и сливками
#продукты
#блюда
#рецепты
#кулинария