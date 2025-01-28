Сладкая, как десерт: рецепт манной каши с белым шоколадом и вишней для сытного завтрака

Фото: iStock/Максим Крысанов
Если вы желаете на завтрак сытное, но сладкое, как десерт, блюдо, попробуйте приготовить манную кашу с белым шоколадом и вишней. Рецепт – в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 400 мл молока;
- 80 г манной крупы;
- 60 г белого шоколада;
- 80 г замороженной вишни;
- 20 г миндаля (лепестки);
- 10 г какао-порошка (для подачи).
Фото: iStock/monkeybusinessimages
Инструкция1. Подготовьте продукты.
2. Возьмите кастрюлю, вылейте молоко и добавьте шоколад. Доводим до кипения. Мешаем шоколад, пока он полностью не растает.
3. Высыпаем манку и сразу мешаем, чтобы не было комочков.
Фото: iStock/Milanchikov
4. Варим 2—3 минуты, постоянно мешаем до загустения каши.
5. Кладём в кастрюлю бóльшую часть вишни и орехов и варим ещё 1—2 минуты. Готово!
Фото: iStock/ligora
Разложите кашу по тарелкам, посыпьте лепестками миндаля и какао, сверху положите пару вишен. Приятного аппетита!
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Анастасия Чубина