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Нежное лакомство на ужин для всей семьи: гречка с кусочками курицы, грибами и сливками

Фото: iStock/Aleksandr Ivanov

Фото: iStock/Aleksandr Ivanov

Чтобы гречневая каша не получилось сухой, ее следует готовить вместе с мясом и соусом. Идеальный рецепт — в нашем материале.

Ингредиенты


  • 150 г гречневой крупы;
  • 300 г куриного филе;
  • 150 г шампиньонов;
  • 1 морковь;
  • 50 мл сливок жирностью 10%;
  • 1 ч. л. приправы для курицы;
  • 30 — 45 мл растительного масла;
  • соль — по вкусу;
  • 1 — 2 веточки свежего укропа (для подачи).



Фото: iStock/Qwart

Пошаговый рецепт


1. Подготовьте продукты.
2. Помойте шампиньоны и нарежьте крупными кусочками.
3. Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло, выложите грибы.
4. Обжарьте шампиньоны с двух сторон на среднем огне, 5 — 6 минут.

Фото: iStock/killerbayer
5. Пока жарятся грибы, нарежьте очищенную морковь брусочками, а куриное филе — небольшими кубиками, примерно 2 см.
6. Куриное мясо добавьте в сковороду к грибам, жарьте вместе, до изменения цвета курицы (2 — 3 минуты).
7. Добавьте морковь в сковороду. Перемешайте и жарьте ещё 4 минуты, до мягкости моркови.
8. Гречневую крупу хорошо промойте под проточной водой и выложите в сковороду. Туда же добавьте соль и приправу для курицы. Перемешайте и обжаривайте гречку 1 — 2 минуты так, чтобы каждая крупинка покрылась соками и маслом. Затем влейте в сковороду сливки.

Фото: iStock/ukrainec
9. Добавьте 300 мл воды, доведите содержимое сковороды до кипения. Уменьшите огонь до минимального, готовьте гречку под крышкой 10 — 12 минут при слабом кипении.
10.Когда вся жидкость испарится и впитается в крупу, выключите плиту и оставьте под крышкой блюдо ещё на 5 — 10 минут.

Гречка с грибами, курицей и сливками готова. Нарежьте мелко укроп и посыпьте блюдо. Разложите по тарелкам. Приятного аппетита!

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#продукты
#рецепты
#кулинария
#блюда
В клинской деревне Минино выделили землю для строительства часовни
27 января 2025, 15:29

Фото: istockphoto.com/AleksViking

Православному приходу Преображенского Храма села Спас-Заулок выделили в безвозмездное пользование участок площадью 400 квадратных метров в деревне Минино городского округа Клин для строительства часовни, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Часовня будет посвящена Тихвинской иконе Божьей Матери. По преданию, Богородица спасла деревню от страшного пожара, поэтому 9 июля, в день праздника Тихвинской иконы, здесь ежегодно собираются верующие и совершается водосвятный молебен», — рассказал настоятель Преображенского Храма села Спас-Заулок священник Василий Денисюк.
В 2022 году н месте будущей часовни был установлен поклонный крест.

Строительство часовни планируется начать во втором-третьем квартале 2025 года.

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#минимущества
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#церковь
#храм
#строительство
#земельные участки
#клин
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Названы школы и детсады, которые построят в этом году в Подмосковье
27 января 2025, 15:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году планируют построить 29 школ, 23 детских сада, а также общежитие филиала МГИМО. В планах также – капремонт 58 школ, 40 детсадов, семи колледжей и пяти учреждений дополнительного образования.
Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Строительство новых школ снижается, так как мы покрыли тот заметный дефицит, который был в ряде муниципалитетов, А вот капитальный ремонт старых набирает обороты. Его специфика и сложность нам знакомы. Крайне важно мобилизоваться в начале года, чтобы вовремя сдать объекты. Но важно отметить, что мы не будем «капиталить» школы и детские сады, которые безнадёжно устарели. Опыт показывает, что это очень затратно и не меняет пространство, которое было спроектировано в 50-е – 60-е годы», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего в 2025-м построят 29 школ. Одна из них уже открылась после новогодних каникул – это СОШ в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа для 1,1 тыс.

В новом учебном году планируют открыть воспитательно-образовательный комплекс в Дзержинском, школу на 825 мест в Зарайске, пристройку на 950 ребят к Немчиновскому лицею и школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Восточный в Звенигороде Одинцовского городского округа, реконструированную школу №1 с новой пристройкой на 400 мест в Королёве, школу на 1350 мест в посёлке Развилка Ленинского городского округа, школу № 5 на 950 мест в Ногинске, школу на 550 мест в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово, пристройку на 200 мест к школе №3 в Чехове, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске в Химках, реконструированную гимназию №13 с пристройкой на 300 мест в Долгопрудном, пристройку на 200 мест к школе № 29 им. П.И. Забродина в Подольске, а также школу на 550 мест в Ступине.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В декабре планируют ввести ещё три учреждения образования: школу на 1,1 тыс. мест в Павшинской пойме в Красногорске, пристройку на 300 мест к гимназии №6 в Солнечногорске и реконструированную Внуковскую школу с новой пристройкой на 350 мест в микрорайоне Внуковский Дмитровского городского округа.

Также в этом году построят детские сады: на 200 мест п. ВУГИ в Люберцах, на 240 мест в микрорайоне Южный в Домодедове, на 320 мест в Новогорске, на 240 мест в микрорайоне «Щёлково-7», на 280 мест в микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского городского округа, на 115 мест в ЖК «Малая Истра», на 560 мест в Люберцах, на 250 мест в посёлке Поварово в Солнечногорске, а также на 225 мест в ЖК «Молодёжный» в Раменскиом.

Кроме того, к новому учебному году планируют открыть здание студенческого общежития МГИМО в Одинцовском городском округе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#строительство
#капремонт
#школы
#детские сады
#образование
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В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на четырёх перекрёстках
27 января 2025, 14:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров изменили на четырёх перекрёстках Московской области за прошлую неделю специалисты «Мосавтодора», преобразования коснулись организации проезда в округах Ленинский, Серпухов, Мытищи и Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Ленинском округе поменяли работу светофора на перекрёстке Володарского шоссе с улицей Василия Молокова в посёлке Молоково: время заезда с шоссе было увеличено на семь секунд. В округе Серпухов скорректировали светофор на перекрёстке у памятника танку Т-34-85 в деревне Калиново: там из-за дорожных работ на восемь секунд увеличили время проезда по дороге «Калиново — Дракино», — говорится в сообщении.
Кроме того, режим работы светофора был изменён на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда №6411 в красногорском посёлке Путилково: в одну фазу объединили проезд по Путилковскому шоссе в сторону Химок и в сторону Митина. А в мытищинской деревне Пирогово перенастроили алгоритмы адаптивного светофора, регулирующего движение на перекрёстке Осташковского шоссе с Прибрежной улицей.

Работы по оптимизации дорожного движения в регионе продолжаются.

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#минтранс мо
#дороги
#светофор
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за год построят и капитально отремонтируют 163 объекта образования
27 января 2025, 14:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году планируется построить и капитально отремонтировать более 160 объектов образования. Такие данные привёл министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
«В 2025 году у нас стоит задача по 163 объектам образования. По бюджету это 17 школ, девять детских садов и кампус. По внебюджету - 12 школ и 14 детсадов. В капитальном ремонте у нас 58 школ, 40 садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования», – рассказал Туровский во время традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По словам министра, 17 школ в 15 городских округах Подмосковья рассчитывают построить по госпрограмме. Суммарно они дадут региону 11 тыс. 420 мест. К 1 сентября 2025 года будет введено в эксплуатацию 14 школ, ещё три – к декабрю.

Помимо этого, планируется построить девять детсадов на 2 тыс. 430 мест. Пять из них запустят к 1 сентября, ещё четыре – в декабре.

Вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования – это приоритет в Подмосковье. Это важно, чтобы вовремя начать следующий учебный год, заявил Воробьёв. Как отметил губернатор, дефицит по количеству школ во многих городских округах закрыт, поэтому их строительство в регионе снижается. На первое место выходит вопрос капремонта.

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#подмосковье
#московская область
#строительство
#школы
#детские сады
#министр
#губернатор
#андрей воробьёв
#капремонт
#александр туровский
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«Покричать на березу»: Психолог развеяла известный миф о мужчинах
Психолог Тур: чтобы мужчинам выплеснуть эмоции, нужно ехать в лес и кричать
27 января 2025, 14:23

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Распространённое заблуждение, будто депрессии, неврозы и психические расстройства характерны только для женщин. По данным Национального института ментального здоровья, у мужчин такие проблемы возникают почти в 2 раза чаще. При этом они имеют более разрушительные последствия: в 3-4 раза чаще все заканчивается суицидом.
Психолог, психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужские депрессии, кризисы и суициды происходят из-за накопленных, непрожитых эмоций.
«Стереотип сильного мужчины, блокировка чувств приводит к повышению депрессии, к остроте кризиса среднего возраста и риску суицидов среди мужчин. Нужно не стесняться проживать свои эмоции хотя бы дома. Важно себя услышать и быть таким, какой ты есть. Каждому мужчине полезно прийти домой и хотя бы вслух проговорить, что он чувствует, что было в течение дня», — сказала эксперт.

Она поделилась несколькими техниками проживания эмоций.

  1. Придя домой, проговорить вслух все, что произошло за день: чтобы оно было озвучено в пространстве, чтобы вышло. Даже поплакать можно.
  2. Пойти в спортзал: ударные техники, беговая дорожка, штанга – все, что угодно. Когда вы это делаете, возвращаетесь в осознание ситуации и рывком-действием, силой наполняете их эмоцией: гневом, расстройством, злостью.
  3. Придя домой, порвать листы бумаги на мелкие кусочки.
  4. Поехать в лес и покричать на березу.
«Конечно, сильный мужчина издревле боролся за выживание семьи. Но погашение эмоций и вот это «нельзя» никак не связано с выживанием. Это приводит к стыду, которые разрушает психику изнутри», — отметила Екатерина Тур.
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#психиатр
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Синоптик рассказал, сколько продлится аномальное потепление в Москве
Синоптик Шувалов: морозы в Москву вернутся в феврале
27 января 2025, 13:56

Фото: iStock/Arseniy Rogov

За окном москвичей нормальная сентябрьская погода, однако беда в том, что по календарю — январь. Какие погодные условия ждут жителей столицы и региона?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что аномально теплая зимняя погода ничем не грозит.

«Так будет до конца недели, до пятницы включительно температура 4 градуса днем и 1−2 градуса ночью. Все это будет продолжаться, так что поля зеленеют. Я думаю, что дождей не будет — либо будут небольшие и непродолжительные. Тепленько и сыренько», — сказал синоптик.

По словам Шувалова, угроза существует для растений, которые могут распуститься, а потом из-за заморозков повредятся и погибнут.
«В начале февраля мы опять вернемся в зимний режим погоды. Но слишком интенсивных морозов и снегопадов ждать не стоит», — заключил специалист.

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#режим
#синоптики
#прогноз погоды
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В Подмосковье предложили пять мер борьбы с крупногабаритным мусором во дворах
27 января 2025, 13:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье разработали разные варианты борьбы с навалами крупногабаритного мусора (КГО) во дворах. Всего предлагается пять направлений этой работы, сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Первое: у нас во дворах много камер наблюдения системы «Безопасный регион». Их больше 60 тыс. По ним выявляем нарушителей. Второе – это штрафы физическим лицам. На сегодняшний день это компетенция административных комиссий», – рассказал Мурашов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В качестве третьей меры, по словам зампреда, предлагается новая практика.
«Это включение в платёжку жителям суммы, которую управляющая компания потратила на вывоз мусора. У нас только в прошлом году появились первые прецеденты применения такой меры, и это надо активно развивать. Мне кажется, это более перспективно и более дорого для жителей, чем штрафы», – отметил Мурашов.
Четвёртая мера, по его словам, – запуск в августе прошлого года сервиса вывоза ненужных вещей на портале госуслуг Московской области.
«И пятое – информирование жителей в целом о том, где находятся площадки по складированию КГО, как об этом узнать, какие штрафы и как обратиться на наш сервис, чтобы вывезти крупногабаритные отходы», – сказал Мурашов.
Он привёл данные статистики, согласно которым за прошлый год в Минчистоты Подмосковья получили порядка 12 тыс. жалоб на крупногабаритные отходы во дворах.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#мусор
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#госуслуги
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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#безопасный регион
#камеры
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Приём заявок на премию «Хрустальный компас» завершится 10 февраля
27 января 2025, 12:54

Фото: istockphoto.com/Stefan_Alfonso

В России продолжается приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас» за проекты и достижения в области науки, культуры и просветительской деятельности. Премия проводится каждый год под эгидой Русского географического общества, в этом году заявки будут приниматься до 10 февраля, сообщает пресс-служба «Хрустального компаса».
«Премия присуждается в девяти основных и двух спецноминациях. В число основных номинаций вошли: «Просвещение», «Научное достижение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Путешествие и экспедиция», «Фоторабота» и «Гражданская позиция», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальными номинациями стали «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».

Подробная информация о премии «Хрустальный компас» размещена на сайте проекта.

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#проекты
#наука
#россия
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Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок
27 января 2025, 12:41

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о досрочном уходе с поста главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Исполнять обязанности главы администрации муниципалитета будет Елена Землякова.
«Что касается кадровых изменений, то Дмитрий Владимирович Волошин, который возглавлял городской округ Химки с 2016 года, переходит на другую ответственную работу. Обязанности главы исполняет Елена Владимировна Землякова. Елена Владимировна, мы вас все хорошо знаем. Я знал вас больше как финансиста, но оказалось, что вы прошли большую муниципальную работу и в Пушкинской городском округе, и в Дзержинском. Я это очень ценю», – сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв назвал Химки большим и заметным муниципалитетом с большим количеством проблем.
«Проблем достаточно у всех. Важно держать темп и своевременно обеспечивать всё то, что ждут от нас жители. Химки – город, который примыкает к Москве. Безусловно, мы должны соответствовать и по чистоте, и по порядку, и главное – по коммуникациям с жителями. Дмитрия Владимировича хочу поблагодарить. Он добросовестно и результативно работал», – отметил Воробьёв.
Одним из самых заметных направлений работы в Химках Воробьёв назвал модернизацию системы теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Волошин досрочно покинул должность главы городского округа Химки. Его отставку принял Совет депутатов муниципалитета.

Елена Землякова с 2020 по 2024 годы занимала должность первого замминистра экономики и финансов Московской области, а в 2024 и 2025 годах – первого заместителя. До этого работала на различных должностях в Мытищах, Пушкинском городском округе и Дзержинском.

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#андрей воробьёв
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#московская область
#елена землякова
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