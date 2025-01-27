Нежное лакомство на ужин для всей семьи: гречка с кусочками курицы, грибами и сливками

Фото: iStock/Aleksandr Ivanov
Чтобы гречневая каша не получилось сухой, ее следует готовить вместе с мясом и соусом. Идеальный рецепт — в нашем материале.
Ингредиенты
- 150 г гречневой крупы;
- 300 г куриного филе;
- 150 г шампиньонов;
- 1 морковь;
- 50 мл сливок жирностью 10%;
- 1 ч. л. приправы для курицы;
- 30 — 45 мл растительного масла;
- соль — по вкусу;
- 1 — 2 веточки свежего укропа (для подачи).
Фото: iStock/Qwart
Пошаговый рецепт
1. Подготовьте продукты.
2. Помойте шампиньоны и нарежьте крупными кусочками.
3. Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло, выложите грибы.
4. Обжарьте шампиньоны с двух сторон на среднем огне, 5 — 6 минут.
Фото: iStock/killerbayer5. Пока жарятся грибы, нарежьте очищенную морковь брусочками, а куриное филе — небольшими кубиками, примерно 2 см.
6. Куриное мясо добавьте в сковороду к грибам, жарьте вместе, до изменения цвета курицы (2 — 3 минуты).
7. Добавьте морковь в сковороду. Перемешайте и жарьте ещё 4 минуты, до мягкости моркови.
8. Гречневую крупу хорошо промойте под проточной водой и выложите в сковороду. Туда же добавьте соль и приправу для курицы. Перемешайте и обжаривайте гречку 1 — 2 минуты так, чтобы каждая крупинка покрылась соками и маслом. Затем влейте в сковороду сливки.
Фото: iStock/ukrainec9. Добавьте 300 мл воды, доведите содержимое сковороды до кипения. Уменьшите огонь до минимального, готовьте гречку под крышкой 10 — 12 минут при слабом кипении.
10.Когда вся жидкость испарится и впитается в крупу, выключите плиту и оставьте под крышкой блюдо ещё на 5 — 10 минут.
Гречка с грибами, курицей и сливками готова. Нарежьте мелко укроп и посыпьте блюдо. Разложите по тарелкам. Приятного аппетита!
Читайте также:
Заменит полноценный приём пищи: сытный салат со сладким перцем и помидорами
Куриная Затируха — простой в приготовлении, сытный и очень вкусный суп с домашней лапшой
«Со вкусом» Италии: паста с соусом песто, как приготовить быстро, просто и вкусно
Анастасия Чубина