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Секрет сочных голубцов на сковороде: классический рецепт с идеальным соусом

Фото: istockphoto / Seva_blsv

Фото: istockphoto / Seva_blsv

Голубцы остаются одним из самых любимых блюд домашней кухни. Простой рецепт с капустой, фаршем и соусом позволяет создать вкусное и сытное угощение. «Радио 1» расскажет, как приготовить их быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты


Для фарша




  • Фарш (свинина, говядина или курица) — 500 г;
  • рис — 100 г - Лук репчатый — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • соль и перец — по вкусу;
  • белокочанная капуста — 1 кочан;
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Для соуса


  • Сметана — 200 мл;
  • томатная паста — 2 ст. л;
  • вода — 300 мл;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Инструкция


  • Подготовьте капусту: удалите верхние листья, вырежьте кочерыжку и отварите капусту в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Остудите, аккуратно отделите листья. Если они жесткие, отбейте утолщения ножом.
  • Приготовьте начинку: отварите рис до полуготовности. Лук и морковь мелко нарежьте или натрите. Смешайте фарш, рис, половину лука с морковью. Посолите, поперчите по вкусу.
  • Сформируйте голубцы: на каждый капустный лист положите 1-2 ст. л. начинки, заверните, чтобы фарш был полностью покрыт листом.

Фото: istockphoto / NataKor

  • Обжарьте голубцы: на сковороде с растительным маслом обжарьте голубцы с двух сторон до золотистой корочки.
  • Приготовьте соус: в миске смешайте сметану, томатную пасту, воду, соль, перец и специи.
  • Тушите голубцы: переложите голубцы в глубокую кастрюлю или сотейник, залейте соусом. Тушите на медленном огне 40-50 минут.

Фото: istockphoto / Nataly Hanin

С чем употреблять и как подавать


Голубцы отлично сочетаются с картофельным пюре, свежими овощами, зеленью или ломтиком хлеба.

Подавайте голубцы горячими, полив сверху соусом.

Фото: istockphoto / Sara Gasperov
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