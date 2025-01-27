Секрет сочных голубцов на сковороде: классический рецепт с идеальным соусом

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Голубцы остаются одним из самых любимых блюд домашней кухни. Простой рецепт с капустой, фаршем и соусом позволяет создать вкусное и сытное угощение. «Радио 1» расскажет, как приготовить их быстро и без лишних хлопот.
Ингредиенты
Для фарша
- Фарш (свинина, говядина или курица) — 500 г;
- рис — 100 г - Лук репчатый — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- соль и перец — по вкусу;
- белокочанная капуста — 1 кочан;
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Для соуса
- Сметана — 200 мл;
- томатная паста — 2 ст. л;
- вода — 300 мл;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Инструкция
- Подготовьте капусту: удалите верхние листья, вырежьте кочерыжку и отварите капусту в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Остудите, аккуратно отделите листья. Если они жесткие, отбейте утолщения ножом.
- Приготовьте начинку: отварите рис до полуготовности. Лук и морковь мелко нарежьте или натрите. Смешайте фарш, рис, половину лука с морковью. Посолите, поперчите по вкусу.
- Сформируйте голубцы: на каждый капустный лист положите 1-2 ст. л. начинки, заверните, чтобы фарш был полностью покрыт листом.
Фото: istockphoto / NataKor
- Обжарьте голубцы: на сковороде с растительным маслом обжарьте голубцы с двух сторон до золотистой корочки.
- Приготовьте соус: в миске смешайте сметану, томатную пасту, воду, соль, перец и специи.
- Тушите голубцы: переложите голубцы в глубокую кастрюлю или сотейник, залейте соусом. Тушите на медленном огне 40-50 минут.
Фото: istockphoto / Nataly Hanin
С чем употреблять и как подавать
Голубцы отлично сочетаются с картофельным пюре, свежими овощами, зеленью или ломтиком хлеба.
Подавайте голубцы горячими, полив сверху соусом.
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Дайана Хусинова