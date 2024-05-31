«Калашников» поставил заказчику бронебойные патроны 7Н29

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) выполнил государственный контракт на поставку партии патронов 7Н29 с бронебойной пулей. Об этом пишет пресс-служба концерна.
Отмечается, что ЦНИИточмаш входит в концерн «Калашников».
Пистолетный патрон 7Н29 был создан в 1991 году. Он по-прежнему остаётся основным бронебойным боеприпасом калибра 9 на 21 миллиметр в России.
Данные патроны применяются в пистолетах СР1МП «Гюрза» и пистолете-пулемете СР2М «Вереск». Поставку данного оружия заказчику ЦНИИточмаш также произвёл в апреле этого года.
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Пистолетный патрон 7Н29 был создан в 1991 году. Он по-прежнему остаётся основным бронебойным боеприпасом калибра 9 на 21 миллиметр в России.
Данные патроны применяются в пистолетах СР1МП «Гюрза» и пистолете-пулемете СР2М «Вереск». Поставку данного оружия заказчику ЦНИИточмаш также произвёл в апреле этого года.
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Анастасия Чинкова