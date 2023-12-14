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«Калашников» поставит МВД и Росгвардии машины для пресечения беспорядков

14 декабря 2023, 18:16
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российским правоохранительным органам будут поставлены машины для пресечения беспорядков. Об этом сообщили в концерне «Калашников».
Отмечается, что речь идёт об автомобиле «Стена», который используется для блокирования движения и защиты личного состава правоохранительных органов во время пресечения массовых беспорядков. Такие машины приводятся в рабочее состояние в течение пяти минут.

Автомобиль содержит базовое шасси с установленным на нём оборудованием мобильного защитного комплекса.


В пресс-службе концерна уточнили, что машины поступят в Росгвардию и МВД в 2024 и 2025 годах.

Ранее украинский командир заявил, что ВС России превосходят ВСУ по количеству FPV-дронов.

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#мвд
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#поставки
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Воробьёв и Львова-Белова наградили около 40 родителей талантливых детей
14 декабря 2023, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приёмных родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве. Награды получили более 40 человек, в том числе члену семей участников спецоперации.
Торжественная церемония «Гордость Подмосковья» проводится в Подмосковье с 2018 года. 
«Наша задача – подчеркнуть благородный труд родителей, заботу, внимание, материнскую и отеческую любовь к детям, благодаря которым они добиваются заметных успехов. Приятно, что сегодня здесь присутствуют и многодетные семьи, и семьи участников СВО, – все, кто уделяет особое внимание семейному воспитанию. Наш президент делает акцент на традициях, единстве и взаимопонимании. Все это, прежде всего, ваша заслуга», – сказал Воробьёв. 
Он также высказал слова благодарности Львовой-Беловой и всем, кто работает с детьми. 
«Вы всё время находитесь в эпицентре самых разных, порой весьма тяжёлых событий. Спасибо, что и сегодня вы с нами. Здесь есть педагоги, воспитатели, занимающиеся с детками, которым нужна особая помощь. Отдельное спасибо всем людям этой уникальной, сложной профессии. Эту работу невозможно делать без доброго, чистого сердца, это служение», – уверен глава региона. 
Благодарность губернатора Московской области получили Олег и Ольга Абрамовы из Павлово-Посадского городского округа, которые воспитывают семерых детей. Сын Иван не раз становился лауреатом Московского международного фестиваля «Музыкальный калейдоскоп», областного конкурса юных исполнителей «Приокские наигрыши». В этом году он завоевал приз муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, как и его сестра Алёна.
 
Наградили также Залину Костоеву и Адама Мержоева из Наро-Фоминска. Глава семьи – командир взвода обеспечения, сейчас находится в зоне СВО. Одна из дочерей, Милана, в этом году стала призёром конкурса сочинений для обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество». А Залина и Адам удостоены награды «Родительская слава».
 
Также отметили Любовь и Владимира Марковых из Балашихи. Они воспитывают 11 детей, восемь из которых – приёмные. Алина – призёр Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», София – победитель муниципального этапа областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо», призёр региональных конкурсов чтецов и краеведения. Денис – призёр областных конкурсов отделочников помещений с ОВЗ.
 
Благодарность губернатора Московской области также получили Александр Елец и Евгения Скачкова из городского округа Ступино. В семье четверо детей, в том числе две девочки-инвалида. Близняшки Надя и Вера в составе музыкального театра «Браво» становились лауреатами и призёрами различных фестивалей и конкурсов.
«Когда я знакомилась со списком тех, кого сегодня должна награждать, – а это лауреаты и победители всероссийских, международных конкурсов, – в очередной раз поняла, что Московская область – благодатная земля, которая растит такие семьи, таких детей, которыми можно гордиться», – сказала Львова-Белова.
На церемонии «Гордость Подмосковья» отметили семью Аксёновых из Дмитровского городского округа – Наталью и её дочь, 10-летнюю Анну. Девочка стала бронзовым призёром первенства Подмосковья среди детей-инвалидов «Теннис на колясках», победила на Всероссийском конкурсе «Вокальное и музыкальное творчество». 
 
Благодарность уполномоченного при президенте по правам ребёнка также получила 13-летняя Елизавета Грузова из Егорьевска, которая пришла на мероприятие вместе с приёмной мамой Мариной. Девочка стала финалисткой суперсезона международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
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#дети
#семьи с детьми
#многодетная семья
#московская область
#подмосковье
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Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
Состоялась церемония награждения победителей «Гимна России понятными словами»
14 декабря 2023, 18:31

Фото: пресс-служба Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи

В Центральном Доме Российской Армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что в церемонии приняли участие юные конкурсанты, их наставники и преподаватели, а также представители Минпросвещения, Минобороны, ФСИН, Правительства Москвы, ЮНАРМИИ, Роспатриотцентра, «Движения Первых», Президентской библиотеки, Национальной родительской ассоциации, МПГУ, депутаты Государственной думы, Мосгордумы, члены Общественной палаты РФ, популярные деятели искусства и блогеры. 

В финальной части конкурса были отобраны 3316 работ участников из 89 регионов России и четырёх зарубежных стран – Монголии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Наибольшее число работ поступило из Запорожской области – 231. 

«Очень приятно, что с каждым годом число участников нашего Конкурса растёт, расширяется его география, к участию в проекте присоединяется всё больше высококлассных специалистов, развивается команда проекта. Мы видим, что смогли охватить и замотивировать к участию все регионы нашей огромной страны», – сообщила учредитель конкурса, Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева. 

Конкурс «Гимн России понятными словами» проводится уже седьмой раз. Его главная цель – привлечь внимание детей к российскому гимну и побудить их осмыслить значение и содержание государственного символа России. 

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#конкурс
#россия
#дети
#президент
#регионы
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Реставрация колокольни Морского собора завершится в январе 2024 года
14 декабря 2023, 18:11

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге планируют завершить все реставрационные работы на колокольне Николо-Богоявленского Морского собора к 7 января 2024 года. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Отмечается, что реставрация колокольни началась ещё в 2021 году.

«Мы не ожидали, что колокольня в таком плохом состоянии. Обследовать здание на высоте более 30 м довольно сложно, поэтому некоторые дефекты открывались в процессе работы. Так, когда вскрыли обшивку колокольни, то обнаружили жуков-древоточцев, работы пришлось приостанавливать, менять проектные решения», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель КГИОП Сергей Макаров.

Вместе с тем, одним из важнейших этапов реставрации была установка креста на колокольню, которую завершили к осени 2023 года.

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#реставрация
#здание
#санкт-петербург
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Автодор назвал стоимость проезда по трассе М-12 после прямой линии президента
14 декабря 2023, 18:02

Фото: Минтранс МО

Стоимость проезда легковых автомобилей по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4 481 рубль. Об этом сообщили в пресс-службе Автодора. При этом проезд по участку М-12 от Нижнего Новгорода до Казани обойдётся для легковушек в 1 660 рублей.
Ранее, выступая на прямой линии и пресс-конференции, Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 «Москва – Казань».  «Может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4 – 4,5 тыс рублей. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю», – сказал Путин, отвечая на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от столицы до Казани может составить около 6 тыс рублей.
В четверг состоялись совмещённые прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие по названием «Итоги года» продолжалось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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#президент
#владимир путин
#пресс-конференция
#прямая линия
#трасса
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с января стартует новый этап расселения аварийных домов
14 декабря 2023, 17:36

Фото: пресс-служба Мособлдумы

С 1 января будущего года в Подмосковье стартует новый этап расселения аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года. Об этом объявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, выступая на «Часе правительства» в Мособлдуме.
«Губернатор поставил задачу ускорить темпы расселения непригодного жилья и дать возможность людям быстрее переехать в новые квартиры. Программа по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, завершается в Подмосковье досрочно, за два года. Новый этап программы тоже предполагает ускоренное расселение», – отметил Локтев.
Он рассказал, что в Подмосковье большая программа расселения, много жителей ждёт своей очереди. 
«Поэтому мы в поиске решений, которые помогут ускорить и упростить процесс. В будущем году у нас стартует второй этап программы расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Это коснётся ещё почти 24 тыс человек и 380 тыс «квадратов», – пояснил Локтев. 
По его словам, с помощью сертификатов в Московской области планируется расселить свыше 50 тысяч кв м.
«В прошлом году мы запустили такой механизм, как сертификат для переселенцев из аварийного жилья. Это был своего рода эксперимент. В первую очередь, это свобода выбора: ты не привязан к месту, можешь переехать в другой округ, вложиться в строительство дома или в ипотеку. Мы компенсируем 130 тыс рублей за «квадрат» и помогаем людям быстрее выбраться из непригодного жилья», – рассказали министр.
Чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включён в госпрограмму. Это должно быть единственное жильё у собственника. А право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.
 
Подать заявление можно с 1 января будущего года, а заключить соглашение о представлении сертификата – до 31 мая 2024-го. 

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#мособлдума
#московская область
#подмосковье
#владимир локтев
#строительство
#расселение
#ветхое жильё
#аварийное жильё
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Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
В России сократилось число компаний с удалёнкой
14 декабря 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/Mariia Borovkova

Исследование SuperJob показало, что в России в четыре раза уменьшилось число компаний с дистанционным режимом работы.
Так, отмечается, что организаций, где есть удалёнка, сейчас 37%, в то время как ещё в августе их было 43%, а в семи из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Как передаёт Газета.ру, наиболее часто на дистанционке работают такие специалисты, как программисты, бухгалтеры, инженеры, а также сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Ранее аналитики Авито.Работы провели опрос среди 2 000 респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года. При этом 75% сотрудников сами декорируют свое личное рабочее место. Об этом стало известно «Радио 1».

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#опрос
#специалисты
#офис
#сотрудники
#удаленка
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Воробьёв обещал рассмотреть все обращения жителей Московской области к президенту
14 декабря 2023, 17:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все вопросы и обращения, поступившие от жителей Подмосковья на прямую линию и пресс-конференцию президента, будут проанализированы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал, что внимательно смотрел программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Он отвечал на вопросы больше четырёх часов, и его ответы – всегда о главном, содержат важные смыслы. Мы понимаем ответственность за решение проблем, по которым обращались жители Подмосковья. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных людей. Мы с командой просмотрели больше 60 видеообращений. Текстовых поступило ещё больше, всё подробно проанализируем», – подчеркнул Воробьёв
Он подчеркнул, что по многим обращениям, поступившим на прямую линию и пресс-конференцию президента, удалось найти решение ещё до начала программы
«В Электростали, где частная котельная не справилась с подготовкой к зиме, мы в короткие сроки отремонтировали котлы, сетевые насосы, произвели врезку в трубу, чтобы подавать тепло от котельной находящегося рядом машиностроительного завода. Жителям сделают перерасчёт», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале
Он добавил, что в Дзержинском рядом с ЖК «Лесные озёра» уже оборудована временная парковка на 200 машиномест, о чём просили жители. 
«Из города также были жалобы на отсутствие детского травмпункта. С 1 декабря в детской поликлинике начал работать травматолог-ортопед, а с 1 января откроем круглосуточный травмпункт для детей», – добавил губернатор.    
Он также напомнил, что в Подольске обрушился мост через реку Пахру. Сейчас удалось запустить рейсы в объезд, чтобы избавить жителей от неудобств. 
«Строим временный мост, он появится до конца февраля. Параллельно восстанавливаем постоянный – в следующем году закончим и вернём привычную схему движения», – пообещал глава региона. 
В четверг состоялись совмещённые прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие по названием «Итоги года» продолжалось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. 

Путин много внимания уделил темам спецоперации, поддержке бойцов и их семей, рассказал об основных социально-экономических показателях России. Президент прокомментировал и международные темы – будущее отношений с Евросоюзом, роль ООН в современном мире, общие планы России и Турции. 
 
Кроме того, ему задали вопросы об ответственности за экономические преступления, о подорожании яиц и росте тарифов ЖКХ и о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.

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Путин назвал главный залог успеха России
Путин: вера в великий русский народ является залогом успеха страны
14 декабря 2023, 16:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что залогом успеха России является вера в русский народ. Об этом он сказал в рамках подведения итогов года.
«И по поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, какой совет он дал бы себе в 2000 году.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

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#конференция
#прямая линия
#путин
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Протезами и слуховыми аппаратами в будущем году обеспечат 3,5 тыс жителей Подмосковья
14 декабря 2023, 16:22

Фото: Istockphoto / SeventyFour

Около 2,5 тыс жителей Подмосковья обеспечены с начала года протезно-ортопедической помощью и бесплатными слуховыми аппаратами. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«На следующий год мы выделили на такую услугу почти 113 млн рублей. Это позволит обеспечить помощью ещё 3,5 тыс льготников», – отметила Болатаева
Как пояснили в Минсоцразвития Подмосковья, слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям региона, не имеющим группы инвалидности.
 
Оформить льготу можно в дистанционном режиме, подав заявление на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
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#московская область
#подмосковье
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