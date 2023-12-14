«Калашников» поставит МВД и Росгвардии машины для пресечения беспорядков

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Российским правоохранительным органам будут поставлены машины для пресечения беспорядков. Об этом сообщили в концерне «Калашников».
Отмечается, что речь идёт об автомобиле «Стена», который используется для блокирования движения и защиты личного состава правоохранительных органов во время пресечения массовых беспорядков. Такие машины приводятся в рабочее состояние в течение пяти минут.
Автомобиль содержит базовое шасси с установленным на нём оборудованием мобильного защитного комплекса.
В пресс-службе концерна уточнили, что машины поступят в Росгвардию и МВД в 2024 и 2025 годах.
Ранее украинский командир заявил, что ВС России превосходят ВСУ по количеству FPV-дронов.
Читайте также:
Концерн «Калашников» начал поставку в войска комплектов снаряжения «Стрелок»
Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО
Киевская область атакована ракетами «Кинжал»
Автомобиль содержит базовое шасси с установленным на нём оборудованием мобильного защитного комплекса.
Ранее украинский командир заявил, что ВС России превосходят ВСУ по количеству FPV-дронов.
Читайте также:
Концерн «Калашников» начал поставку в войска комплектов снаряжения «Стрелок»
Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО
Киевская область атакована ракетами «Кинжал»
Анастасия Чинкова